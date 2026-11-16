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Chuyển khoản thành công 1,4 tỷ đồng vào tài khoản người đã mất, anh Nguyễn Văn Tám SN 1995 phải trình báo công an

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Công an phối hợp hỗ trợ người dân xử lý vụ chuyển khoản nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng và hoàn trả đầy đủ số tiền cho người chuyển.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đào Xá đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 1,4 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người đã qua đời.

Trước đó, ngày 9/11/2026, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1995, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1,4 tỷ đồng vào tài khoản của người khác.

Công an xã Đào Xá hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đào Xá khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan ngân hàng liên hệ với gia đình chủ tài khoản.

Quá trình xác minh xác định chủ tài khoản đã qua đời. Do đó, việc hoàn trả số tiền cần có sự thống nhất của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, Công an hai xã đã phối hợp liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình người đã mất hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả tiền.

Đến ngày 13/11/2026, anh Nguyễn Văn Tám đã nhận lại đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, anh Tám đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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