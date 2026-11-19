‏Tại các thủ phủ công nghiệp và cảng biển lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ hay Hải Phòng, không khí giao thương những ngày đầu quý 4 đang diễn ra vô cùng hối hả. Sau 9 tháng đầu năm nỗ lực mở rộng thị trường, đây là lúc các doanh nghiệp có quy mô doanh thu trên 50 tỷ đồng tất bật nhập khẩu nguyên vật liệu cho chu kỳ sản xuất mới, đồng thời thu hồi công nợ từ các lô hàng xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu.‏

‏Tuy nhiên, trên bàn làm việc của các giám đốc tài chính lúc này, bảng điện tử theo dõi tỷ giá luôn là thứ gây nhiều áp lực nhất. Đặc thù của thương mại quốc tế là độ trễ khá lớn giữa thời điểm chốt giá trên hợp đồng và thời điểm dòng tiền thực sự thanh toán. Khoảng cách này thường kéo dài từ một đến ba tháng. Với quy mô giao dịch hàng triệu đô la Mỹ mỗi tháng, chỉ cần tỷ giá nhích lên từ một đến hai phần trăm vào đúng ngày đến hạn thanh toán tín dụng thư hoặc nhờ thu, toàn bộ biên lợi nhuận gộp vốn đã rất mỏng của doanh nghiệp nhập khẩu sẽ lập tức bốc hơi.‏

‏Rủi ro từ thói quen ứng phó bị động với thị trường ngoại hối‏

‏Trao đổi với các chuyên gia tài chính doanh nghiệp tại một hội thảo kinh tế diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2026, một thực tế đáng lo ngại được chỉ ra là phần lớn doanh nghiệp nội địa vẫn đang quản trị tỷ giá theo cảm tính. Nhiều công ty giữ thói quen chờ đến sát ngày phải thanh toán cho đối tác nước ngoài mới bắt đầu liên hệ ngân hàng để mua ngoại tệ giao ngay. Cách vận hành bị động này chẳng khác nào việc phó mặc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cho sự may rủi của thị trường.‏

‏Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chiến lược, ngay cả quy trình thực hiện giao dịch ngoại tệ tại nhiều doanh nghiệp cũng đang bộc lộ sự chậm chạp. Khi kế toán trưởng gọi điện hỏi giá ngân hàng, trình ký ban giám đốc bằng văn bản giấy và hoàn tất thủ tục hồ sơ thì mức tỷ giá tốt xuất hiện vào buổi sáng đã kịp biến mất vào buổi chiều. Trong một thị trường tài chính biến động tính bằng phút như hiện nay, sự trễ nhịp của quy trình thủ công chính là kẻ thù vô hình làm đội giá vốn hàng bán.‏

‏Thay đổi tư duy bằng các công cụ tài chính số hóa‏

‏Để bảo vệ thành quả kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026, giới chuyên môn khuyến nghị các doanh nghiệp cần lập tức chuyển đổi từ tư duy ứng phó sang phòng vệ chủ động. Việc kết hợp các công cụ tài chính phái sinh, hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn cùng một nền tảng giao dịch trực tuyến tốc độ cao sẽ giúp doanh nghiệp khóa chặt được mức chi phí đầu vào ngay từ khi đặt bút ký hợp đồng thương mại.‏

Đáp ứng giải pháp này cho doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã tích hợp đồng bộ toàn bộ nghiệp vụ ngoại hối và thanh toán quốc tế lên nền tảng ngân hàng số SeANet‏. Thay vì quy trình hỏi giá truyền thống tốn thời gian, các giám đốc tài chính hiện có thể trực tiếp theo dõi biến động tỷ giá theo thời gian thực ngay trên màn hình máy tính. Khi nhận thấy mức giá có lợi nhất trong ngày, doanh nghiệp có thể chủ động đặt lệnh mua bán ngoại tệ, chốt tỷ giá linh hoạt và thực hiện chuyển tiền quốc tế hoặc xử lý nhờ thu hoàn toàn trực tuyến.‏

‏Tối ưu hóa biên lợi nhuận từ những đặc quyền phí giao dịch‏

‏Một chiến lược phòng vệ tỷ giá toàn diện trong quý 4 năm 2026 sẽ không thể tách rời bài toán tối ưu chi phí giao dịch ngân hàng. Thấu hiểu áp lực chi phí của các doanh nghiệp trong mùa cao điểm thanh toán cuối năm, SeABank đang triển khai chính sách ưu đãi phí 0 đồng đầy thiết thực dành cho hoạt động thanh toán quốc tế.‏

Cụ thể, doanh nghiệp lần đầu chuyển tiền quốc tế trực tuyến qua SeANet được miễn 100% phí chuyển tiền đi nước ngoài trong 6 tháng đầu. Đặc biệt hơn, doanh nghiệp không phát sinh giao dịch chuyển tiền quốc tế trong 12 tháng gần nhất (tại quầy hoặc trực tuyến) được miễn 100% phí chuyển tiền đi trong 6 tháng đầu và miễn 100% phí nhận tiền từ nước ngoài đến hết 31/12/2026. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa công cụ chốt tỷ giá tốc độ cao và chính sách miễn giảm phí triệt để từ SeABank đang giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dựng lên một lá chắn vững chắc, an tâm bứt phá doanh số trong những tháng cuối năm.‏