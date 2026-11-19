Bên cạnh đó, SHB cũng được trao chứng nhận Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc 2026, ghi nhận những nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc tích cực, lấy con người làm trung tâm.

Bảng xếp hạng "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2026" được đưa ra dựa trên khảo sát hơn 70.000 người đi làm trên toàn quốc, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành nghề. Chương trình do Anphabe (đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc) thực hiện, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với kết quả được Intage Việt Nam kiểm chứng.

Ghi dấu ấn trên bản đồ Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và khu vực

Việc dẫn đầu ngành Ngân hàng trên bảng xếp hạng của Anphabe đánh dấu bước tiến đáng chú ý của SHB trong hành trình xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn và phát triển đội ngũ. Kết quả này phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Ngân hàng trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện chính sách nhân sự, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc, nơi mỗi cán bộ nhân viên có điều kiện phát huy năng lực và tạo dựng giá trị.

"Việc SHB được vinh danh là niềm tự hào của toàn thể cán bộ nhân viên, đồng thời là động lực để Ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chúng tôi xác định đội ngũ vững mạnh là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa khát vọng trở thành Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới. Mỗi người SHB, với năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của một tổ chức hiện đại, giàu bản sắc, đóng góp vào sự phát triển của đất nước", đại diện SHB chia sẻ.

SHB được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế về môi trường làm việc

Danh hiệu năm 2026 tiếp tục nối dài hành trình được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận về môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp của SHB. Năm 2025, SHB góp mặt trong Top 100 nơi làm việc xuất sắc nhất Đông Nam Á của Fortune, đồng thời là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng này.

Trước đó, Ngân hàng đã bốn lần được Tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"; được tổ chức Great Place To Work chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc".

SHB cũng được FinanceAsia trao giải thưởng "Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nhất Việt Nam", CareerViet vinh danh trong Top Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất và nhận danh hiệu "Ngân hàng vì Con người của năm" tại Better Choice Awards.

Đặt con người là chủ thể, xây dựng môi trường làm việc cho CBNV "cùng tỏa sáng"

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, SHB xác định con người là tài sản quý giá nhất. "Đặt con người là chủ thể" vừa là một trong bốn trụ cột trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện của Ngân hàng, vừa là triết lý xuyên suốt trong quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Trên tinh thần đó, SHB chú trọng xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh, thiết kế lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, đa dạng hóa chương trình đào tạo và gắn kết nội bộ, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập suốt đời. Mỗi cán bộ nhân viên được tạo điều kiện phát huy năng lực, chủ động đổi mới và đóng góp vào mục tiêu chung.

Cùng với chính sách nhân sự, SHB đầu tư xây dựng môi trường làm việc hiện đại thông qua phương pháp làm việc Agile và không gian văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế. Những nỗ lực này từng được Asia Awards Organization ghi nhận với danh hiệu "Không gian làm việc xuất sắc nhất châu Á".

Không gian làm việc tại SHB

Đặc biệt, văn hóa doanh nghiệp được SHB bồi đắp từ hệ giá trị cốt lõi "Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm", trong đó chữ Tâm giữ vai trò nền tảng. Các giá trị được đưa vào đời sống tổ chức thông qua những chương trình văn hóa, hoạt động đào tạo, sân chơi nội bộ và các sáng kiến khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, sẻ chia.

Bên cạnh đó, SHB còn thường xuyên triển khai nhiều phong trào thể thao, các cuộc thi văn hóa văn nghệ để các cán bộ nhân viên có cơ hội phát huy tối đa thế mạnh của bản thân, nâng cao sức khỏe đồng thời là chất keo gắn kết tình đồng nghiệp. Năm 2026, SHB FC ghi dấu ấn khi lần đầu vô địch Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia khu vực miền Bắc HPL-S13 với thành tích bất bại. Cùng năm, đội bóng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ SHB FC cũng đăng quang Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam.

Từ những ghi nhận trong nước đến các bảng xếp hạng khu vực, SHB từng bước khẳng định sức hấp dẫn của một môi trường làm việc kết hợp giữa bản sắc văn hóa Việt Nam, tư duy quản trị hiện đại và cơ hội phát triển dành cho mỗi cá nhân. Đây cũng là một trong những nguồn lực quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể và hiện thực hóa khát vọng trở thành Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới, đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, cộng đồng và đất nước.