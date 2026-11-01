Gửi tại quầy: VIB niêm yết lãi suất 6,5%/năm

Theo các biểu lãi suất được niêm yết, tại kỳ hạn 12 tháng, VIB niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 6,5%/năm đối với khoản tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 3,25 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

VPBank áp dụng lãi suất tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ 12 tháng, số tiền lãi dự kiến đạt 3,2 triệu đồng.

Tại Techcombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,75%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng sẽ nhận khoảng 2,875 triệu đồng tiền lãi.

MB niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 2,85 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

SHB cũng áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 2,85 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 5,2%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 2,6 triệu đồng tiền lãi.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 12 tháng là 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Riêng Sacombank, biểu lãi suất tại quầy phân chia theo quy mô tiền gửi. Đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,4%/năm, tương ứng 2,7 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Để so sánh số tiền lãi thực nhận đối với khoản gửi dưới 100 triệu đồng, bảng dưới đây sử dụng mức tiền gửi 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ. Các mức lãi suất được lựa chọn theo đúng bậc tiền gửi tương ứng tại từng ngân hàng.

Ngân hàng Tại quầy Tiền lãi tại quầy Online Tiền lãi online VIB 6,50% 3,250 7,00% 3,500 VPBank 6,40% 3,200 6,70% 3,350 Techcombank 5,75% 2,875 6,25% 3,125 MB 5,70% 2,850 5,80% 2,900 SHB 5,70% 2,850 6,00% 3,000 Sacombank 5,40% 2,700 6,80% 3,400 HDBank 5,20% 2,600 5,30% 2,650 ACB 4,80% 2,400 5,20% 2,600

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 12/12, giả định gửi đủ 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: VIB và Sacombank có lãi suất cao nhất nhóm

Ở kênh online, VIB niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,0%/năm đối với khoản tiền gửi từ 2 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ một năm, khách hàng dự kiến nhận 3,5 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank áp dụng lãi suất tiết kiệm online 6,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Như vậy, khách hàng gửi 50 triệu đồng trong 12 tháng sẽ nhận khoảng 3,4 triệu đồng tiền lãi.

VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, số tiền lãi dự kiến đạt 3,35 triệu đồng.

Tại Techcombank, sản phẩm tiền gửi Phát Lộc online dành cho khách hàng thông thường có lãi suất 6,25%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 3,125 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

SHB áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,0%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, MB niêm yết lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ở mức 5,8%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng tại kỳ hạn 12 tháng. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 2,9 triệu đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm, tương ứng 2,65 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 200 triệu đồng là 5,2%/năm. Với 50 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 2,6 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng, VIB có lãi suất online cao nhất trong nhóm 8 ngân hàng được khảo sát, ở mức 7,0%/năm, tương ứng 3,5 triệu đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với lãi suất 6,8%/năm, tương ứng 3,4 triệu đồng, trong khi VPBank áp dụng mức 6,7%/năm, tương ứng 3,35 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VIB cũng dẫn đầu nhóm khảo sát với lãi suất 6,5%/năm, tiếp đến là VPBank với 6,4%/năm. Trong khi đó, ACB có lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 4,8%/năm tại quầy và 5,2%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.