‏Tầm nhìn "Kiến trúc sư gia sản"‏

‏Hơn ba thập kỷ qua, thế hệ doanh nhân Việt Nam tiên phong đã gây dựng cơ nghiệp từ những khởi đầu khiêm tốn, tạo nên những doanh nghiệp, thương hiệu và khối tài sản có quy mô đáng kể, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho nền kinh tế Việt Nam. Khi thành quả được tích lũy, bài toán của các gia đình chuyển sang làm sao quản trị tài sản, cân bằng giữa tăng trưởng và bảo toàn, chuẩn bị cho biến động và tạo nền tảng để thế hệ sau tiếp tục phát huy những gì đã được gây dựng.‏

‏Những chuyển dịch trong nhu cầu quản trị gia sản của thế hệ doanh nhân Việt Nam tiên phong, vì thế, cũng là trọng tâm của ‏‏VPBank Wealth Forum 2026‏‏ với chủ đề "‏‏Global Perspectives for Vietnamese Legacies – Kinh nghiệm toàn cầu cho gia sản Việt trường tồn‏‏", tổ chức ngày 19/11 tại Hà Nội.‏‏

‏Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chỉ ra khoảng cách giữa nền tảng tài chính và mức độ sẵn sàng hoạch định cho kế hoạch dài hạn của các gia đình Việt.‏

‏Dẫn kết quả khảo sát nhanh trong phân khúc Private của VPBank, lãnh đạo ngân hàng cho biết, nhiều gia đình đã xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc, song việc hoạch định chiến lược quản lý gia sản toàn diện, dài hạn, đặc biệt là chuẩn bị cho quá trình chuyển giao giữa các thế hệ, vẫn còn những khoảng trống cần hoàn thiện.‏

‏Nhìn rộng ra châu Á, câu chuyện của những gia tộc thành công trong việc gìn giữ và phát triển cơ nghiệp qua nhiều thế hệ cho thấy, sự trường tồn không chỉ quyết định bởi quy mô tài sản, mà còn phụ thuộc vào năng lực quản trị, khả năng thích ứng và tầm nhìn xuyên thế hệ. Điều này đặt ra nhu cầu về một đối tác tài chính có đủ năng lực chuyên môn và sự thấu hiểu để đồng hành cùng các gia đình trong suốt hành trình kiến tạo, phát triển, bảo toàn và chuyển giao.‏

‏Để đáp ứng nhu cầu đó, các ngân hàng cần hội tụ nền tảng tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc thị trường nội địa và khả năng tiếp cận những kinh nghiệm quản lý gia sản hàng đầu trên thế giới. VPBank có những lợi thế để từng bước đảm nhiệm vai trò này, với vị thế ngân hàng tư nhân ‏‏lớn bậc nhất‏‏ Việt Nam, tổng tài sản vượt 1,6 triệu tỷ đồng tính đến cuối quý III/2026. Bên cạnh đó, hệ sinh thái tài chính ngày càng hoàn thiện, trải rộng từ ngân hàng, chứng khoán đến bảo hiểm và quản lý quỹ, đang phục vụ hơn 40 triệu khách hàng. Cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC - định chế tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm - những nền tảng này tạo điều kiện để VPBank phát triển năng lực quản lý gia sản theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời đáp ứng những nhu cầu đặc thù của khách hàng Việt Nam.‏

‏Tiếp nối định hướng nâng cao năng lực quản lý gia sản theo chuẩn mực quốc tế, ngày 18/11, VPBank đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Lombard Odier, định chế quản lý gia sản hàng đầu Thụy Sĩ có lịch sử 230 năm. ‏

‏Trải qua hơn hai thế kỷ phát triển, Lombard Odier đã tích lũy kinh nghiệm trong quản lý, bảo toàn và chuyển giao gia sản qua nhiều thế hệ, hiện quản lý tổng tài sản khách hàng khoảng 455 tỷ USD, với sự hiện diện tại 19 khu vực pháp lý. Biên bản ghi nhớ mở ra cơ hội để hai bên nghiên cứu các hướng hợp tác, kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế của Lombard Odier với nền tảng tài chính, sự am hiểu thị trường và khách hàng Việt Nam của VPBank, hướng tới phát triển những giải pháp quản lý gia sản toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng chuyên sâu của phân khúc khách hàng tinh hoa.‏

‏Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank (trái) và ông Vincent Magnenat, Thành viên hợp danh kiêm Tổng Giám đốc Lombard Odier tại Vương quốc Anh, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: VPBank).

‏"Với kinh nghiệm quốc tế của SMBC và Lombard Odier, sự am hiểu khách hàng Việt Nam của VPBank Group cùng nền tảng phục vụ hơn 40 triệu khách hàng, chúng ta sẽ chung tay xây dựng và gìn giữ những di sản mà quý khách hàng đã đặt những viên gạch đầu tiên", Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank khẳng định.‏

‏Trên nền tảng năng lực tài chính vững mạnh, sự am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng và định hướng tiếp cận những chuẩn mực quốc tế, VPBank đồng thời công bố tầm nhìn phát triển VPBank Private theo mô hình Wealth Architect (Kiến trúc sư gia sản). ‏

‏Tầm nhìn này được cụ thể hóa trên ba phương diện. Trước hết là kiến tạo cấu trúc gia sản toàn diện, từ phân bổ tài sản, quản trị rủi ro, bảo đảm thanh khoản đến xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. Trên cơ sở đó, VPBank Private đồng hành cùng các gia đình hoạch định chiến lược, kết nối mục tiêu tài chính với định hướng kinh doanh và những giá trị cốt lõi mong muốn gìn giữ. Xa hơn, ngân hàng hướng tới hỗ trợ khách hàng chuẩn bị cho quá trình chuyển giao giữa các thế hệ, không chỉ thông qua kế hoạch kế thừa tài sản mà còn chú trọng trang bị kiến thức, tư duy và năng lực quản lý tài chính cho thế hệ kế cận.‏

‏Mở rộng VPBank Private cả về chiều sâu và quy mô‏

‏Cùng với định vị mới cho phân khúc Private, VPBank khẳng định cam kết nâng cấp về chiều sâu tư vấn lẫn quy mô phục vụ. Lãnh đạo VPBank nhấn mạnh hành trình gìn giữ gia sản đòi hỏi kỷ luật trong phân bổ tài sản, quản trị rủi ro và ra quyết định, cùng sự chuẩn bị lâu dài cho kế thừa. Bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh và giá trị riêng, chiến lược gia sản cũng cần được "may đo" phù hợp cho những nhu cầu đó. ‏

‏Kiến trúc sư gia sản – Tầm nhìn của VPBank Private. (Ảnh: VPBank).

‏Thông điệp xuyên suốt được Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank nhấn mạnh là sự chuyển dịch từ "Kiến tạo Thịnh vượng" sang "Thịnh vượng Trường tồn". Một thế hệ có thể gây dựng cơ nghiệp, nhưng để thành quả và giá trị gia đình được tiếp nối cần nền móng bền vững. ‏

‏Nền móng ấy được thể hiện qua chữ "Tín", là niềm tin giữa các thế hệ trong gia đình, giữa gia đình với người tư vấn và niềm tin vào một chiến lược dài hạn đủ vững để đi qua biến động. Ở vai trò của ngân hàng, ông Phùng Duy Khương cho biết chữ "Tín" được xây dựng bằng năng lực, minh bạch và trách nhiệm.‏

‏VPBank sẽ hiện thực hóa cam kết phục vụ khách hàng tinh hoa bằng cách nâng cao chất lượng tư vấn và mở rộng hiện diện. Ngân hàng hiện có hai trung tâm VPBank Private tại Hà Nội và TP HCM, nơi các Giám đốc Trung tâm và đội ngũ Private Banker trực tiếp tư vấn cho khách hàng. Từ năm 2027, VPBank dự kiến từng bước hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước, mở rộng năng lực phục vụ nhóm khách hàng tinh hoa.‏