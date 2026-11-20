Cùng bỏ ra 100 triệu đồng để mua cổ phiếu ngân hàng vào cuối năm 2025, nhưng đến giữa tháng 11/2026, kết quả của hai nhà đầu tư có thể khác nhau một trời một vực. Người lựa chọn MSB hiện sở hữu khoản đầu tư trị giá hơn 158 triệu đồng, trong khi người mua BID chỉ còn khoảng 86 triệu đồng. Chênh lệch hơn 72 triệu đồng trên cùng số vốn ban đầu là một lát cắt đáng chú ý của thị trường chứng khoán năm 2026.

Điều thú vị là cổ phiếu BID thuộc về ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, trong khi MSB không nằm trong nhóm nhà băng dẫn đầu về quy mô hay tăng trưởng lợi nhuận. Thế nhưng, xét riêng hiệu quả tăng giá cổ phiếu, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Sự tương phản này cho thấy quy mô và vị thế của một ngân hàng không phải lúc nào cũng quyết định hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu của chính ngân hàng đó.

Bức tranh toàn ngành càng làm rõ sự phân hóa này. Tính đến phiên giao dịch ngày 17/11/2026, trong 28 mã cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán, chỉ 9 mã tăng giá so với cuối năm trước, trong khi 19 mã còn lại giảm. MSB dẫn đầu với mức tăng hơn 58%, ABB tăng gần 30% và STB tăng hơn 24%, trái ngược với diễn biến của VCB, CTG và BID khi lần lượt giảm 8,6%, hơn 12% và gần 14%.

Đằng sau những con số ấy là sự khác biệt giữa kết quả kinh doanh của ngân hàng và hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán. Một nhà băng có thể ghi nhận lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng cổ phiếu vẫn giảm giá nếu kỳ vọng của nhà đầu tư đã được phản ánh vào mức định giá trước đó hoặc dòng tiền chưa thực sự ủng hộ. Ngược lại, một ngân hàng có quy mô nhỏ hơn vẫn có thể thu hút sự quan tâm nhờ triển vọng tăng trưởng, kế hoạch tăng vốn hay những bước ngoặt trong hoạt động kinh doanh.

Chính vì vậy, mỗi cổ phiếu ngân hàng đều mang trong mình một câu chuyện đầu tư riêng. Có mã nổi bật nhờ hiệu quả sinh lời đã được chứng minh, có cổ phiếu gắn với kỳ vọng tái cơ cấu, trong khi những tên tuổi khác thu hút nhà đầu tư bằng chiến lược mở rộng hệ sinh thái và những thương vụ vốn lớn. Khi mỗi nhà đầu tư có một cách nhìn nhận về giá trị, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất chưa chắc đã là cái tên được yêu thích nhất.

Từ những khác biệt đó, FChoice 2026 chính thức mở bình chọn hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được yêu thích nhất", với 5 ứng viên gồm ABB, HDB, MSB, STB và VPB. Mỗi ứng viên bước vào cuộc đua với những lợi thế riêng, phản ánh các chiến lược phát triển và kỳ vọng đầu tư khác nhau. Nhưng đâu mới là cái tên có thể chinh phục được cộng đồng nhà đầu tư?

Từ cổ phiếu tăng gần 60% đến những kỳ vọng chuyển mình

Nếu hiệu quả sinh lời là thước đo quan trọng nhất, MSB đang nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua năm nay. Từ mức giá khoảng 10.300 đồng/cổ phiếu cuối năm 2025 (đã điều chỉnh theo cổ tức), MSB tăng lên 16.350 đồng vào ngày 17/11/2026, tương đương mức tăng hơn 58%. Đây cũng là hiệu suất tăng giá tốt nhất trong toàn bộ nhóm cổ phiếu ngân hàng kể từ đầu năm.

Không chỉ tăng giá mạnh, MSB còn ghi nhận sự cải thiện đáng kể về thanh khoản. Khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 8,9 triệu cổ phiếu/phiên kể từ đầu năm, tăng mạnh so với năm 2025, trong bối cảnh xuất hiện những giao dịch mua vào quy mô lớn của các cổ đông có liên quan đến người nội bộ ngân hàng. Giữa một năm mà phần lớn cổ phiếu ngân hàng đi xuống, hiệu quả sinh lời vượt trội cùng thanh khoản sôi động trở thành những điểm nhấn đáng chú ý của MSB.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không chỉ hấp dẫn bởi những cổ phiếu đã tăng giá mạnh. Với nhiều nhà đầu tư, cơ hội còn nằm ở những doanh nghiệp đang đứng trước khả năng thay đổi lớn về quy mô, vị thế và hiệu quả kinh doanh. Đây cũng là câu chuyện đang thu hút sự chú ý tại ABBank, ngân hàng có cổ phiếu ABB tăng gần 30% từ đầu năm đến ngày 17/11.

Đằng sau diễn biến tích cực của ABB là hai kế hoạch đáng chú ý: Chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE và nâng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng. Nếu được triển khai thành công, những bước đi này được kỳ vọng sẽ giúp ABBank nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và củng cố năng lực tài chính. Quan trọng hơn, kỳ vọng chuyển mình đang được hỗ trợ bởi sự cải thiện rõ rệt trong hoạt động kinh doanh.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.301 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 96% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong khả năng tạo lợi nhuận, bên cạnh các kế hoạch mở rộng quy mô vốn. Với ABB, sức hấp dẫn vì thế không chỉ đến từ mức tăng giá gần 30%, mà còn nằm ở kỳ vọng ngân hàng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Nếu ABBank thu hút nhà đầu tư bằng triển vọng chuyển mình, STB lại mang đến câu chuyện về thành quả của một hành trình đã kéo dài nhiều năm. Quá trình tái cơ cấu Sacombank từ lâu đã trở thành một trong những yếu tố được thị trường quan tâm khi đánh giá triển vọng cổ phiếu. Mỗi diễn biến liên quan đến xử lý tài sản tồn đọng hay tiến độ hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu đều có thể tác động đến kỳ vọng của cộng đồng cổ đông.

Kết thúc phiên 17/11, STB đạt 72.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 24% so với cuối năm 2025 và trở thành mã ngân hàng có thị giá cao nhất thị trường. Tuy nhiên, điều khiến STB duy trì sức hút không chỉ là diễn biến giá, mà còn là triển vọng Sacombank sẽ thay đổi như thế nào khi những tồn đọng tiếp tục được xử lý. Những bước tiến trong quá trình tái cơ cấu có thể tạo ra thay đổi đáng kể đối với kỳ vọng về chất lượng tài sản, năng lực sinh lời và triển vọng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Dù cùng thuộc nhóm cổ phiếu có diễn biến tích cực, MSB, ABB và STB lại đại diện cho ba câu chuyện đầu tư khác nhau. MSB nổi bật với khả năng sinh lời đã được thể hiện trên thị giá, ABB thu hút bởi triển vọng nâng tầm vị thế, còn STB gắn với kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới sau tái cơ cấu. Chính những khác biệt này khiến việc lựa chọn cổ phiếu hấp dẫn nhất không thể chỉ dựa vào mức tăng giá từ đầu năm.

Những tham vọng vượt ra ngoài hoạt động ngân hàng truyền thống

Nếu MSB, ABB và STB nổi bật với diễn biến thị giá cùng những bước ngoặt riêng, HDB và VPB lại mang đến một góc nhìn khác về triển vọng đầu tư. Sức hấp dẫn của hai cổ phiếu này gắn nhiều hơn với khả năng mở rộng quy mô, phát triển hệ sinh thái tài chính và tạo ra những nguồn lợi nhuận mới. Đây cũng là hướng đi ngày càng được chú ý khi các ngân hàng không chỉ cạnh tranh về tăng trưởng tín dụng mà còn tìm cách khai thác giá trị từ tài chính tiêu dùng, chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác.

HDBank là một trong những ngân hàng đang theo đuổi chiến lược này. Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.400 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi tín dụng hợp nhất tăng 28,6% so với đầu năm. Đáng chú ý, cho vay bán lẻ tăng hơn 40%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ của một trong những phân khúc trọng tâm trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng của HDBank không chỉ dừng lại ở hoạt động ngân hàng cốt lõi. Nhà băng này đang mở rộng hệ sinh thái tài chính với sự hiện diện của HD Saison và Chứng khoán HD, những đơn vị được kỳ vọng đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Đặc biệt, kế hoạch IPO Chứng khoán HD mở ra cơ hội khai thác thêm giá trị từ hệ sinh thái, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho những mảng kinh doanh ngoài tín dụng.

Song song với chiến lược mở rộng hoạt động, HDBank triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và thưởng cổ phiếu 5%. Những bước đi này góp phần củng cố nền tảng vốn, tạo thêm nguồn lực cho kế hoạch phát triển dài hạn. Với HDB, sức hấp dẫn vì thế không chỉ nằm ở lợi nhuận hiện tại, mà còn ở khả năng chuyển hóa những khoản đầu tư vào hệ sinh thái thành các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Trong khi HDBank tìm kiếm động lực mới từ việc mở rộng hệ sinh thái, VPBank lại gây chú ý với quy mô vượt trội và kế hoạch thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Đến cuối tháng 9/2026, VPBank sở hữu tổng tài sản hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm, qua đó giữ vị trí ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống xét theo quy mô tài sản. Cùng với sự mở rộng về quy mô, ngân hàng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBank đạt gần 30.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 47% so với cùng kỳ. Trên thị trường chứng khoán, VPB cũng thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản cao nhất, với khối lượng khớp lệnh bình quân khoảng 17,1 triệu cổ phiếu/phiên. Những con số này cho thấy quy mô hoạt động lớn và mức độ quan tâm đáng kể của nhà đầu tư đối với cổ phiếu VPB.

Đáng chú ý, VPBank đang triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất, thương vụ được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch tăng trưởng của ngân hàng. Trong bối cảnh VPBank đã đạt quy mô tài sản hơn 1,6 triệu tỷ đồng, việc bổ sung nguồn lực vốn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngân hàng duy trì đà mở rộng trong những năm tới.

Tuy nhiên, quy mô tài sản lớn và lợi nhuận tăng trưởng mạnh không đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ diễn biến tương ứng. Với VPB, câu hỏi được đặt ra là liệu những triển vọng từ hoạt động kinh doanh và thương vụ vốn ngoại đã được phản ánh đầy đủ vào thị giá hay chưa. Đây cũng là yếu tố khiến cổ phiếu này có câu chuyện đầu tư riêng, bên cạnh lợi thế về quy mô và tốc độ tăng trưởng.

Ở hai hướng đi khác nhau, HDB và VPB đều đang tìm kiếm những động lực phát triển vượt ra ngoài hoạt động ngân hàng truyền thống. Một bên mở rộng hệ sinh thái để khai thác thêm nguồn lợi nhuận, trong khi bên còn lại củng cố năng lực vốn nhằm tiếp tục phát triển ở quy mô lớn hơn. Cả hai chiến lược đều hướng đến mục tiêu gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra.

Cổ phiếu tăng mạnh nhất chưa chắc được yêu thích nhất

Thị trường chứng khoán có thể dễ dàng xác định cổ phiếu nào tăng giá mạnh nhất, ngân hàng nào có lợi nhuận lớn nhất hay mã nào sở hữu thanh khoản cao nhất. Tuy nhiên, cuộc đua giành sự yêu thích của cộng đồng nhà đầu tư lại không có một thước đo chung. Bởi đằng sau mỗi quyết định đầu tư là những kỳ vọng, mục tiêu và cách nhìn nhận khác nhau về giá trị của một doanh nghiệp.

Với những người ưu tiên hiệu quả sinh lời, mức tăng gần 60% của MSB có thể là lợi thế khó bỏ qua. Nhưng nhà đầu tư tin vào triển vọng chuyển mình của ABBank hay quá trình tái cơ cấu Sacombank lại có thể dành sự quan tâm nhiều hơn cho ABB và STB. Trong khi đó, những người theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn có thể đánh giá cao kế hoạch mở rộng hệ sinh thái của HDBank hoặc tiềm năng tăng trưởng của VPBank.

Có người lựa chọn cổ phiếu vì những thành quả doanh nghiệp đã đạt được, nhưng cũng có người sẵn sàng kiên nhẫn nắm giữ một mã chưa tăng giá mạnh bởi tin rằng giá trị lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Một cổ phiếu tăng gần 60% chưa chắc được yêu thích hơn cổ phiếu "dậm chân tại chỗ suốt cả năm", cũng như ngân hàng có lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng chưa chắc chiếm ưu thế trước một nhà băng quy mô nhỏ hơn nhưng sở hữu câu chuyện phát triển đáng kỳ vọng. Chính sự khác biệt trong quan điểm đầu tư khiến cuộc bình chọn năm nay trở nên khó đoán.

Giữa ABB, HDB, MSB, STB và VPB, mỗi ứng viên đều có những lợi thế riêng để chinh phục cộng đồng nhà đầu tư. Liệu MSB có tận dụng được lợi thế tăng giá vượt trội, ABB và STB có tạo bất ngờ nhờ kỳ vọng chuyển mình và tái cơ cấu, hay HDB và VPB sẽ chiếm ưu thế với những chiến lược tăng trưởng dài hạn? Năm ứng viên, năm câu chuyện đầu tư, nhưng chỉ một cổ phiếu sẽ được cộng đồng lựa chọn để vinh danh tại FChoice 2026.

Còn bạn, ngoài 5 ứng viên trên, có cổ phiếu ngân hàng nào khác muốn đề cử? Hãy chia sẻ lựa chọn của mình với chúng tôi qua địa chỉ email info@cafef.vn.

Ra đời từ năm 2021, FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản chiếu những câu chuyện kinh doanh đột phá, có sức tác động sâu rộng đến nền kinh tế quốc gia. Năm 2026, FChoice Awards đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu" với 5 nhóm hạng mục lớn. Cổng đề cử FChoice Awards 2026 đã chính thức mở. Hãy GỬI ĐỀ CỬ ngay hôm nay để những thành tựu xứng đáng được ghi dấu trên "bản đồ vinh danh".



