9h sáng, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Trên màn hình điện thoại, có người đang săn tìm những cổ phiếu hút dòng tiền, có người chờ đợi vài điểm biến động của hợp đồng tương lai, trong khi không ít nhà đầu tư chỉ muốn tranh thủ ít phút trước giờ làm việc để kiểm tra danh mục tài sản. Cùng tham gia một thị trường nhưng mỗi nhà đầu tư lại có một cách chơi, một khẩu vị rủi ro và những đòi hỏi khác nhau đối với nền tảng giao dịch.

Nếu như hình ảnh đặc trưng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm đầu là cảnh nhà đầu tư tập trung trước bảng điện tại các sàn giao dịch, thì ngày nay, cả thị trường với hàng nghìn cổ phiếu đã nằm gọn trong một chiếc điện thoại.

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến cuối tháng 10/2026, toàn thị trường có gần 14,4 triệu tài khoản chứng khoán, tăng hơn 252.000 tài khoản chỉ sau một tháng. Đằng sau sự lớn mạnh của lực lượng nhà đầu tư là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty chứng khoán nhằm giành lấy một vị trí trên màn hình điện thoại của khách hàng.

Từ cuộc đua nghìn tỷ đồng đến cuộc chiến trên màn hình vài inch

Những năm gần đây, ngành chứng khoán liên tục chứng kiến các thương vụ tăng vốn quy mô hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng. Các CTCK chạy đua mở rộng dư nợ margin, hạ phí giao dịch, tuyển dụng môi giới và cạnh tranh từng điểm phần trăm thị phần.

Khi việc mở tài khoản ngày càng đơn giản và phí môi giới tại một số công ty đã tiến về mức 0 đồng, cuộc chơi bắt đầu xuất hiện những thước đo mới. Một nhà đầu tư có thể sở hữu tài khoản tại ba, bốn công ty chứng khoán, sử dụng ứng dụng này để xem bảng giá, ứng dụng khác để nghiên cứu doanh nghiệp nhưng cuối cùng lại đặt lệnh trên một nền tảng thứ ba.

Thách thức đối với các CTCK giờ đây không đơn thuần là làm thế nào để khách hàng tải ứng dụng, mà là tạo ra lý do đủ thuyết phục để họ mở ứng dụng đó mỗi ngày. Trên đường đua này, từ những tên tuổi lâu đời đến các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ làm nền tảng phát triển, mỗi công ty đang mang đến một thứ "vũ khí" riêng.

Khi AI nhập cuộc và lợi thế được tính bằng từng cú chạm

Giả sử một nhà đầu tư muốn bán 100.000 cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Thay vì tung toàn bộ lượng cổ phiếu ra thị trường cùng lúc, người này có thể phải chia nhỏ khối lượng, liên tục quan sát cung cầu, điều chỉnh giá và lựa chọn thời điểm đặt từng lệnh.

Trên Entrade X by DNSE, một phần công việc ấy có thể được giao cho trí tuệ nhân tạo. Với tính năng Lệnh AI, nhà đầu tư thiết lập tổng khối lượng giao dịch, giới hạn về giá và khoảng thời gian mong muốn. Hệ thống sẽ tự động phân chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ, điều chỉnh cách thức thực thi dựa trên diễn biến thị trường. Ở chế độ nhanh, AI có thể tạo lệnh con với khoảng cách tối thiểu 3 giây.

Công nghệ không thay nhà đầu tư quyết định mua hay bán cổ phiếu nào, nhưng có thể hỗ trợ cách thức thực hiện quyết định đó, dù kết quả khớp lệnh vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Đây là một lát cắt thú vị trong chiến lược phát triển của DNSE – cái tên đang từng bước thách thức các CTCK lâu đời. Trong quý 3/2026, DNSE đứng thứ hai về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh với 26,62%, bỏ khá xa phần lớn đối thủ còn lại.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện giao phó việc đặt lệnh cho AI, không ít nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với một câu hỏi cơ bản hơn: Mua cổ phiếu nào? Mỗi ngày, thị trường xuất hiện hàng loạt báo cáo phân tích, thông tin doanh nghiệp, số liệu vĩ mô và những biến động bất ngờ về giá cổ phiếu. Ngay cả những người dành nhiều thời gian theo dõi thị trường cũng khó có thể xử lý hết lượng thông tin này.

MBS mang đến một cách tiếp cận thông qua Dolphin AI, trợ lý đầu tư được công ty đặt tên là "Cá heo bạc tỷ". Ngay trên ứng dụng MBS Mobile, nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi cho trợ lý ảo, tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, tham khảo đánh giá cổ phiếu hay theo dõi sự dịch chuyển của dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Ở một lớp dịch vụ khác, MBS phát triển Pro-Advice, cho phép khách hàng lựa chọn chuyên gia tư vấn phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình. Thay vì đặt AI và đội ngũ môi giới ở hai đầu của cuộc cạnh tranh, MBS đưa cả hai vào cùng một hệ sinh thái. Khi công nghệ có thể rút ngắn thời gian tìm kiếm và xử lý dữ liệu, kinh nghiệm của con người vẫn có đất để phát huy trong việc xây dựng chiến lược đầu tư.

Song, từ thời điểm tìm ra một cơ hội đầu tư đến khi thực sự nắm bắt được cơ hội ấy vẫn còn một khoảng cách. Trên thị trường chứng khoán, khoảng cách đó đôi khi được tính bằng từng cú chạm trên màn hình.

Một cổ phiếu bất ngờ xuất hiện lực mua mạnh, giá liên tục nhích lên qua từng bước giá. Trong những khoảnh khắc như vậy, việc phải chuyển qua nhiều màn hình, nhập lại mã chứng khoán hay tìm kiếm chức năng đặt lệnh có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ mức giá kỳ vọng.

Từ nhu cầu đó, SSI iBoard Pro chú trọng tối ưu những thao tác mà nhà đầu tư thực hiện hàng ngày. Từ bảng giá, người dùng có thể tiếp cận trực tiếp chức năng đặt lệnh, đồng thời theo dõi diễn biến thị trường và danh mục tài sản trên cùng một màn hình. Với những nhà đầu tư phái sinh thường xuyên phải phản ứng trước các nhịp biến động trong phiên, tính năng One Click cũng giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch.

Điểm thú vị khác nằm ở khả năng cá nhân hóa. Thay vì yêu cầu mọi khách hàng làm quen với một giao diện cố định, SSI cho phép người dùng lựa chọn những tính năng thường xuyên sử dụng để hiển thị ngay trên trang chủ, tùy chỉnh bảng giá và lựa chọn giữa giao diện đặt lệnh cơ bản hoặc đặt lệnh nhanh.

Trong cuộc đua công nghệ của các công ty chứng khoán, đôi khi lợi thế không đến từ việc bổ sung thêm hàng chục tính năng mới, mà từ việc loại bỏ những thao tác không cần thiết.

Những tham vọng vượt ra ngoài nút mua – bán

Thị trường chứng khoán ngày càng mở rộng cũng đồng nghĩa với việc chân dung nhà đầu tư trở nên đa dạng hơn. Không phải ai tham gia thị trường cũng muốn dành cả ngày để theo dõi bảng điện. Với những người có công việc riêng và nguồn thu nhập ổn định, đầu tư có thể là một phần trong kế hoạch tích lũy tài sản kéo dài hàng chục năm.

Đó cũng là một trong những nhóm nhu cầu mà TCInvest của TCBS hướng đến. Thay vì giới hạn trải nghiệm ở hoạt động mua bán cổ phiếu, TCInvest mở rộng sang nhiều loại tài sản và phương thức đầu tư khác nhau, từ trái phiếu, chứng chỉ quỹ đến các giải pháp đầu tư theo chiến lược.

Đáng chú ý là iCopy, dịch vụ cho phép khách hàng lựa chọn sao chép chiến lược giao dịch của những nhà đầu tư khác, hay iTracker với các danh mục được xây dựng dựa trên những phương pháp đầu tư đã định trước.

Một người có thể tham khảo chiến lược đầu tư theo chỉ số tài chính, theo nhóm ngành hoặc theo những tín hiệu phân tích kỹ thuật thay vì tự mình nghiên cứu từng cổ phiếu. Tất nhiên, lựa chọn một chiến lược có sẵn không đồng nghĩa với việc được bảo đảm lợi nhuận.

Điểm thú vị trong cách tiếp cận của TCInvest là tài khoản chứng khoán có thể hiện diện trong đời sống tài chính của khách hàng ngay cả khi họ không có nhu cầu mua bán cổ phiếu mỗi ngày. Từ một công cụ giao dịch, ứng dụng dần trở thành nơi quản lý gia sản.

Khi các nền tảng đầu tư ngày càng đa năng, một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Liệu công nghệ có thể thay thế hoàn toàn vai trò của những người làm nghề môi giới? Thị trường xuất hiện một phiên giảm mạnh, cổ phiếu trong danh mục bất ngờ lao dốc, hàng loạt thông tin trái chiều lan truyền trên các diễn đàn. Trong những thời điểm như vậy, đôi khi điều nhà đầu tư cần không phải là thêm một biểu đồ mà là một cuộc trao đổi với người am hiểu thị trường.

Đây là một khía cạnh được VNDIRECT khai thác trên ứng dụng VNDIRECT DGO. Bên cạnh khả năng theo dõi thị trường và giao dịch nhiều loại tài sản, từ cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh đến trái phiếu, chứng chỉ quỹ, DGO cho phép nhà đầu tư nhắn tin, gọi điện với chuyên viên tư vấn ngay trên ứng dụng.

Khách hàng có thể tự mình nghiên cứu, đặt lệnh và quản lý danh mục, đồng thời vẫn duy trì kết nối với chuyên viên khi cần thêm thông tin hoặc một góc nhìn khác về thị trường. Giữa làn sóng tự động hóa của ngành chứng khoán, yếu tố con người vẫn hiện diện trong trải nghiệm đầu tư số.

Ở một hướng phát triển khác, cuộc đua tiện ích đang mở rộng đến cả những nghiệp vụ giao dịch mang tính đặc thù. VPS bước vào cuộc đua công nghệ với lợi thế của doanh nghiệp nhiều năm dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE. Nhưng phía sau quy mô giao dịch lớn là bài toán đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, từ những người mới đặt lệnh mua cổ phiếu đầu tiên đến các nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện những giao dịch phức tạp hơn.

Ngày 30/6/2026, VPS triển khai một tính năng đáng chú ý trên ứng dụng VPS SmartOne: giao dịch thỏa thuận chứng khoán cơ sở. Thông qua ứng dụng, nhà đầu tư có thể chủ động đặt lệnh giao dịch với bên đối ứng trong hoặc ngoài VPS, trên cơ sở mức giá và khối lượng đã được các bên thống nhất theo quy định. Trạng thái xử lý giao dịch cũng có thể được theo dõi trực tuyến.

Một nghiệp vụ có phần khác biệt so với cách mua bán cổ phiếu qua khớp lệnh thông thường nay đã được tích hợp vào chiếc điện thoại. Việc mở rộng chiều sâu của các tiện ích giao dịch trở thành một phần đáng chú ý trong quá trình phát triển SmartOne, nhất là khi VPS phải phục vụ một cộng đồng khách hàng với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Vua thị phần chưa chắc là vua trải nghiệm

Cuộc đua giữa các CTCK đang bước vào giai đoạn ngày càng sít sao. Trong quý 3/2026, VPS dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE với 11,54%, nhưng SSI và TCBS đã bám sát với tỷ lệ lần lượt là 11,09% và 10,03%. Khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ ba chỉ còn khoảng 1,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, nếu quy mô vốn, lợi nhuận hay thị phần có thể được phân định bằng những con số, cuộc đua giành sự yêu thích của nhà đầu tư lại không dễ tìm ra một mẫu số chung.

Với những người theo trường phái lướt sóng, tốc độ xử lý lệnh và khả năng vận hành ổn định trong các phiên biến động mạnh có thể quan trọng hơn hàng chục tính năng bổ trợ. Nhà đầu tư dài hạn lại có thể dành nhiều sự quan tâm hơn cho chiều sâu dữ liệu, công cụ phân tích doanh nghiệp và khả năng quản trị danh mục.

Có người sẵn sàng dành thời gian tìm hiểu một công cụ AI mới, nhưng cũng có những nhà đầu tư trung thành với một ứng dụng đơn giản chỉ vì đã quá quen thuộc với từng thao tác trên giao diện.

Một ứng dụng có nhiều tính năng nhất chưa chắc là ứng dụng được mở nhiều nhất. Một công ty chứng khoán sở hữu thị phần lớn nhất cũng chưa chắc là cái tên được yêu thích nhất trên đường đua công nghệ.

Giữa Entrade X by DNSE, MBS Mobile, SSI iBoard Pro, TCInvest, VNDIRECT DGO và VPS SmartOne, mỗi ứng dụng đều có những thế mạnh riêng để chinh phục khách hàng. Nhưng nếu chỉ được giữ lại một app giao dịch chứng khoán trên màn hình điện thoại, đâu sẽ là cái tên mà nhà đầu tư lựa chọn?

Tại FChoice Awards 2026, hạng mục "App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất" được tổ chức nhằm tôn vinh những ứng dụng giao dịch nổi bật, đóng vai trò là "cánh tay phải" công nghệ của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Các ứng dụng được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí chính: giao diện trực quan và trải nghiệm người dùng (UX/UI); tốc độ xử lý lệnh và tính ổn định của hệ thống; các tiện ích mang lại cho nhà đầu tư. Qua đó, giải thưởng không chỉ ghi nhận năng lực công nghệ của các công ty chứng khoán mà còn phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư trong kỷ nguyên số.