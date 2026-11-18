CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/11/2026. Đồng thời, ông Bộ được giao đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc.

Tân Tổng Giám đốc sinh năm 1976, trước đó là Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Ông đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển và Thành viên HĐQT Công ty Cao su INOUE Việt Nam.

Động thái kiện toàn bộ máy điều hành diễn ra sau biến cố nhân sự tại Cao su Đà Nẵng hồi giữa tháng 10. Cụ thể, ngày 16/10, doanh nghiệp công bố thông tin về việc ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, khi đó là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Ngay sau sự việc, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nhựt, đồng thời chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật. Trong thời gian chưa bổ nhiệm người thay thế, Phó Tổng Giám đốc Văn Trung Tâm được giao phụ trách điều hành, còn Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc tạm thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh thay đổi nhân sự, Cao su Đà Nẵng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 20/12 tới để xem xét một số nội dung, trong đó có việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.048 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 14,6 tỷ đồng, giảm gần 64%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.379 tỷ đồng, giảm gần 11%, trong khi lợi nhuận sau thuế còn 62,6 tỷ đồng, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.