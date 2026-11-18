Theo đó, cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HOSE: LPB) liên tiếp ghi nhận giao dịch thỏa thuận quy mô lớn trong nửa đầu tháng 11/2026, với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 17/11, gần 74,4 triệu cổ phiếu LPB được chuyển nhượng qua phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị 2.574 tỷ đồng. Khối lượng này chiếm khoảng 97% tổng lượng cổ phiếu giao dịch trong phiên.

Giá chuyển nhượng bình quân đạt khoảng 34.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 2.100 đồng, tương đương 5,7% so với thị giá đóng cửa cùng ngày.

Trước đó, phiên 16/11 cũng ghi nhận hơn 52 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị trên 1.759 tỷ đồng.

Tính từ ngày 3/11 đến hết ngày 18/11, LPB có 12 phiên liên tiếp xuất hiện giao dịch thỏa thuận. Tổng giá trị các giao dịch ước đạt khoảng 17.355 tỷ đồng.

Trong chuỗi giao dịch trên, phiên 12/11 ghi nhận khối lượng thỏa thuận lớn nhất, với hơn 88,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng giá trị gần 2.993 tỷ đồng. Đây cũng là phiên có khối lượng thỏa thuận cao nhất của LPB kể từ ngày 21/7/2026.

Tính riêng 4 phiên 12/11, 16/11, 17/11 và 18/11 tổng khối lượng cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận đã vượt 294,9 triệu đơn vị, với giá trị hơn 10.062 tỷ đồng.

Hiện chưa có thông tin công bố về danh tính các bên mua, bán trong chuỗi giao dịch thỏa thuận nói trên, do đó các thành viên trên thị trường tài chính - chứng khoán đang rất tò mò ngày bức tranh cổ đông lớn của LPBank được vén màn.

2 doanh nhân "quen mặt" nắm gần 10% vốn LPBank

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 27/7/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sở hữu hơn 195,28 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ ngân hàng.

Vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng nắm gần 10% vốn LPBank (Ảnh: LPBank).

Hai cổ đông cá nhân trong danh sách là ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Trong đó, ông Vượng nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,894% vốn điều lệ; bà Hương sở hữu hơn 148,31 triệu cổ phiếu, chiếm 4,965%.

Tổng cộng, vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng nắm hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 9,859% vốn điều lệ. Cộng với phần sở hữu của Vietnam Post, ba cổ đông này nắm khoảng 16,4% vốn LPBank.

Báo cáo tài chính quý III/2026 của LPBank cho biết vốn điều lệ ngân hàng tại ngày 30/9 đạt 29.872,8 tỉ đồng, tương ứng gần 2,99 tỉ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Về hoạt động kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 4.448 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.562 tỉ đồng, cũng tăng khoảng 29%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.421 tỉ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.361 tỉ đồng, tăng 8,7%.

Trong cơ cấu thu nhập, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 5.977 tỉ đồng, gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 11.689 tỉ đồng, tăng gần 4%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 889 tỉ đồng, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ năm trước.

Ở chiều chi phí, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng đạt 3.420 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng từ 4.226 tỉ đồng lên 5.337 tỉ đồng, tương đương mức tăng khoảng 26%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản LPBank đạt 694.183 tỉ đồng, tăng 14,6% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỉ đồng, tăng 22,9%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 25%, lên 421.831 tỉ đồng.

Năm 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.982 tỉ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 69,5% kế hoạch năm và cần ghi nhận thêm 4.561 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV để hoàn thành mục tiêu đề ra.