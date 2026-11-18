CTCP Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026.

Theo đó, ngày 4/12/2026 tới đây, Sữa Quốc tế Lof sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 32%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.200 đồng.

Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sữa Quốc tế Lof sẽ phải chi khoảng gần 197,8 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 23/12/2026.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, Sữa Quốc tế Lof đã chi 123,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Ảnh minh họa: IDP

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận doanh thu thuần gần 2.148,7 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 859,6 tỷ đồng, tăng 82,9%. Biên lợi nhuận gộp quý tăng từ 29,1% lên mức 40%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 62,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 80,1% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác tăng mạnh từ gần 1,2 tỷ đồng lên hơn 73,2 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lên mức hơn 68,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức gần 61,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 11,9% so với cùng kỳ, xuống 520,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 71,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sữa Quốc tế Lof báo lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt hơn 224 tỷ đồng, trong khi quý III/2025 công ty lỗ ròng gần 133,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần hơn 6.127 tỷ đồng, tăng 10,2% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 697,5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ ròng hơn 62,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 73,8% kế hoạch doanh thu thuần và 99,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.108,6 tỷ đồng, so với mức âm 256,4 tỷ đồng cùng kỳ. Sau khi trừ 401,9 tỷ đồng chi mua sắm tài sản cố định, dòng tiền tự do vào khoảng gần 707 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng 11,5% so với đầu năm, lên mức gần 8.602 tỷ đồng; tổng nợ phải trả của Sữa Quốc tế Lof ở mức hơn 5.171,5 tỷ đồng, tăng 23,4%.