Chứng khoán Việt Nam diễn biến ảm đạm trong phiên 18/11 khi lực cung dâng cao về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index giảm gần 24 điểm xuống 1.703 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE cải thiện lên 11.332 tỷ đồng. Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi mạnh tay bán ròng 1.152 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.114 tỷ đồng

Chiều bán, FPT chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ nhà đầu tư nước ngoài với 226 tỷ đồng, theo sau là VIC với 186 tỷ đồng. Ba mã còn lại trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất gồm MBB (88 tỷ đồng), VCB (76 tỷ đồng) và VHM (64 tỷ đồng).

Ở chiều mua, khối ngoại rót ròng 42 tỷ đồng vào KDH, gần gấp đôi mã đứng kế tiếp là FRT (22 tỷ đồng). BSR được mua ròng 21 tỷ đồng, trong khi DCM và CTD cùng ghi nhận khoảng 15 tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Chiều bán, PVS dẫn đầu chiều bán ròng với 22 tỷ đồng, bỏ xa CEO (8 tỷ đồng). IDC và MST cùng bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng, còn VC3 ghi nhận 1 tỷ đồng.

Chiều mua tập trung vào SHS với 8 tỷ đồng, tiếp đến là MBS (2 tỷ đồng), DXP (700 triệu đồng), NVB (500 triệu đồng) và PCH (100 triệu đồng).

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, MSR đứng đầu danh sách bán ròng với 7 tỷ đồng, theo sau là ACV (3 tỷ đồng), DDV (2 tỷ đồng), QNS (700 triệu đồng) và VGR (300 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, SAS dẫn đầu với 700 triệu đồng, OIL và PCB cùng được mua ròng 400 triệu đồng, còn F88 ghi nhận 200 triệu đồng. SCL đứng thứ năm, với giá trị hiển thị 0,0 tỷ đồng trên biểu đồ.