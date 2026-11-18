Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã: APS) vừa thông báo việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Quân. Việc từ nhiệm sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Đức Quân. Ảnh: IDJ

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế, là một trong những lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Apec Group.

Tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và đến tháng 6/2024 được bầu vào HĐQT Chứng khoán APEC.

Hiện ông Nguyễn Đức Quân còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã: API, sàn HNX); Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã: IDJ, sàn HNX); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Apec Group; Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (mã: CSC).

Trong diễn biến mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán APEC.

Theo đó, Chứng khoán APEC bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, tại các thời điểm 30/6/2026 và 30/9/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty.

Phạt tiền 137,5 triệu đồng do doanh nghiệp bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký thay mặt Phòng Tự doanh tại các Tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh số 2007/2026/APS/TT-TD ngày 20/7/2026, 08/2026/APS/TT-HĐQT ngày 8/6/2026.

Phạt tiền 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Quyết định xử phạt của Thanh tra UBCKNN nêu rõ, Chứng khoán APEC không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026, 30/9/2026, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán số 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty.

Chứng khoán APEC cũng bị xử phạt hành chính số tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Từ ngày 18/3/2026 đến 19/8/2026, công ty cho Kế toán trưởng công ty vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với APS là 692,5 triệu đồng.