Thị trường vàng đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý: giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng miếng SJC, lại điều chỉnh chậm hơn nhiều. Hệ quả là khoảng cách giữa hai thị trường nhanh chóng bị kéo giãn, đưa mức chênh lệch giá (premium) lên vùng cao nhất trong gần 4 tháng.

Ngày 18/11, giá vàng thế giới được ghi nhận quanh mức 3.793 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND bán ra của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 118,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 137,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,7 triệu đồng/lượng, tương đương mức premium khoảng 15,8%.

Đáng chú ý, mức chênh lệch này đã tăng nhanh chỉ trong ít ngày. Ngày 9/11, khi giá vàng thế giới còn ở mức khoảng 4.110 USD/ounce, giá vàng SJC bán ra là 141,2 triệu đồng/lượng. Khi đó, premium chỉ khoảng 10,9%.

Sau hơn một tuần, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 7,7%, trong khi giá vàng SJC chỉ giảm khoảng 2,8%. Giá vàng trong nước mất khoảng 4 triệu đồng/lượng, còn giá vàng quốc tế giảm hơn 300 USD/ounce. Sự khác biệt về tốc độ điều chỉnh khiến premium tăng thêm gần 5 điểm phần trăm.

Premium vàng SJC đang trở lại vùng cao sau giai đoạn thu hẹp

Thống kê dữ liệu giá vàng từ đầu năm, mức premium hiện tại là một sự đảo chiều đáng chú ý.

Có thời điểm trong năm nay, chênh lệch giá vàng SJC và thế giới từng vượt 20%, thậm chí đạt đỉnh khoảng 23,2% vào ngày 26/3. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, khoảng cách này gần như biến mất. Ngày 19/8, giá vàng SJC thậm chí thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 0,1%.

Sau giai đoạn thu hẹp mạnh, premium bắt đầu nới rộng trở lại. Đến ngày 18/11, mức chênh lệch đã lên khoảng 15,8% – cao nhất kể từ giữa tháng 7.

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước không hoàn toàn vận động theo giá vàng quốc tế. Khi thị trường thế giới biến động mạnh, tốc độ điều chỉnh của giá vàng nội địa có thể khác biệt đáng kể, khiến khoảng cách giữa hai thị trường thay đổi nhanh chóng.

Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên vàng thế giới

Ở thị trường quốc tế, vàng đang chịu sức ép từ nhiều yếu tố vĩ mô cùng lúc.

Theo Reuters, trong phiên 18/11, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất là những yếu tố chính gây áp lực lên kim loại quý.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn so với vàng – tài sản không đem lại dòng tiền định kỳ. Đồng USD duy trì ở vùng cao nhất trong khoảng 19 tháng cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn càng gia tăng sau những phát biểu của một số quan chức Fed về nguy cơ lạm phát dai dẳng và khả năng cần tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Reuters cũng cho biết hoạt động bán vàng để bổ sung thanh khoản, bù đắp biến động ở các thị trường tài sản khác và lực bán theo tín hiệu kỹ thuật đang góp phần khuếch đại đà giảm.

Như vậy, đợt điều chỉnh của vàng không đơn thuần xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, mà còn phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và sức hấp dẫn tương đối giữa các loại tài sản.

Khoảng cách giá lớn trở lại, rủi ro đối với người mua vàng trong nước

Việc giá vàng SJC giảm chậm hơn thế giới giúp thị trường trong nước tránh được một phần biến động giảm sâu từ bên ngoài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, premium tăng cao đồng nghĩa người mua vàng trong nước đang phải trả mức giá đắt hơn đáng kể so với mặt bằng quốc tế.

Với mức chênh lệch khoảng 18,7 triệu đồng/lượng hiện nay, giá vàng thế giới cần tăng tương đối mạnh, hoặc giá vàng trong nước phải điều chỉnh giảm nhanh hơn, thì khoảng cách này mới có thể thu hẹp.

Đây cũng là rủi ro cần lưu ý nếu giá vàng quốc tế tiếp tục suy yếu. Trong trường hợp giá thế giới giảm nhưng giá trong nước vẫn điều chỉnh chậm, premium có thể tiếp tục neo cao. Ngược lại, nếu thị trường nội địa bất ngờ điều chỉnh mạnh để bắt kịp diễn biến quốc tế, người mua vàng ở vùng giá cao có thể chịu thêm khoản lỗ đến từ việc premium co lại, bên cạnh mức giảm của giá vàng thế giới.

Cần lưu ý rằng premium không phải là khoản chênh lệch cố định và cũng không đồng nghĩa toàn bộ phần chênh lệch sẽ lập tức biến mất. Giá vàng trong nước còn chịu tác động từ cung – cầu, nguồn cung vàng miếng, cơ chế phân phối và đặc điểm riêng của thị trường nội địa.

Dù vậy, diễn biến hiện tại một lần nữa cho thấy việc chỉ theo dõi giá vàng thế giới để quyết định mua bán là chưa đủ. Với người mua vàng SJC, mức giá phải trả so với giá vàng quốc tế quy đổi cũng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn thị trường thế giới biến động mạnh.