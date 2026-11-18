Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 30/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



VPX sẽ phát hành 843,75 triệu cổ phiếu, tương đương 45% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:45 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 100 cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025, căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất, VPBankS sẽ tăng vốn điều lệ từ 18.750 tỷ đồng lên mức 27.187,5 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này vừa được cổ đông VPBankS thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản kết thúc ngày 4/11/2026.

Ảnh: VPX

Trong diễn biến khác, cuối tháng 10/2026, VPBankS thông qua phương án chào bán 60 triệu trái phiếu mã VPXPO2627001 ra công chúng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Số lượng trái phiếu được chào bán thành 01 đợt. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa 6.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 9,5%/năm áp dụng suốt kỳ hạn trái phiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, VPBankS báo lợi nhuận trước thuế gần 843 tỷ đồng trong quý III/2026. Trong kỳ, doanh thu hoạt động gần như đi ngang ở mức 3.575 tỷ đồng tuy nhiên chi phí hoạt động tăng gấp 2,8 lần lên mức 1.766 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận doanh thu hoạt động 10.544 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 3.516 tỷ đồng, cũng tăng 8%. Qua đó, công ty đã hoàn thành 54,4% so với chỉ tiêu lợi nhuận 6.453 tỷ đồng của cả năm.