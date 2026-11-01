Thông tin từ An ninh thủ đô, Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ hành vi xâm nhập trái phép vào ứng dụng Xanh SM Driver của Công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM nhằm can thiệp hệ thống điều phối đơn hàng để trục lợi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long; hiện không có nơi ở cố định) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Theo tài liệu điều tra, ngày 16-6, Huỳnh Trung Huy ký hợp đồng làm tài xế Green SM Bike. Trong quá trình hoạt động, do không muốn nhận các đơn giao đồ ăn và đơn giao hàng có thời gian thực hiện chậm sau 2 giờ, cho rằng những đơn hàng này mất nhiều thời gian nhưng thu nhập không tương xứng, Huy nảy sinh ý định can thiệp vào ứng dụng quản lý tài xế Xanh SM Driver.

Đầu tháng 8, Huy tải phiên bản cũ của ứng dụng về sử dụng. Tuy nhiên, đến ngày 18-9, khi hệ thống yêu cầu cập nhật lên phiên bản mới 3.15.0 mới được tiếp tục đăng nhập, đối tượng không thể sử dụng phiên bản cũ. Thay vì chấp hành yêu cầu cập nhật, Huy tìm cách chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng để vô hiệu hóa cơ chế kiểm soát này.

Với những kiến thức tự tìm hiểu về công nghệ thông tin trên mạng xã hội, Huy tải về điện thoại một số công cụ hỗ trợ chỉnh sửa ứng dụng, chuyển đổi định dạng tệp, sử dụng công cụ chuyên dụng để can thiệp trực tiếp vào mã nguồn.

Cụ thể, Huy chỉnh sửa đoạn mã thực hiện chức năng bắt buộc cập nhật, khiến cơ chế cảnh báo này bị vô hiệu hóa. Đồng thời, đối tượng thay đổi thông tin phiên bản nhằm đánh lừa hệ thống kiểm soát, khiến ứng dụng đã bị chỉnh sửa được nhận diện như phiên bản mới nhất, với tên "ĐịathổVIPPRO.apk".

Từ ngày 18-9 đến 30-9, Huy sử dụng phần mềm tự chỉnh sửa để không phải nhận các đơn giao đồ ăn và đơn giao hàng chậm sau 2 giờ. Khi Công ty GSM tiếp tục nâng cấp ứng dụng, đối tượng lại chỉnh sửa thông tin phiên bản trong mã nguồn để tiếp tục vượt qua cơ chế kiểm soát và duy trì việc sử dụng trái phép.

Không dừng lại ở việc phục vụ mục đích cá nhân, Huy còn biến phần mềm tự chỉnh sửa thành công cụ kiếm tiền.

Ngày 18-9, đối tượng bán và gửi tệp "ĐịathổVIPPRO.apk" cho Hoàng Minh Đông (SN 1996, trú tại khu Thống Nhất, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; hiện ở xóm 3, thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội), Nguyễn Đức Hùng (SN 1993, trú tại khu Quyết Thắng, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; hiện ở số 1 Thiên Biều, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) và Trần Bình Dương (SN 2006, trú tại phố Bãi Nai, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ; hiện ở số 81 Pháo Đài Láng, phường Láng, TP Hà Nội).

Mỗi phần mềm được bán với giá 1 triệu đồng. Ngoài 3 người trên, Huy còn bán cho một số người khác nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định khoảng 8 triệu đồng.

Chia sẻ về quá trình điều tra, Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết, để điều tra rõ hành vi phạm tội tinh vi này của đối tượng, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và Công ty Vinsmart Future - đơn vị quản lý phần mềm ứng dụng Xanh SM - tiến hành thực nghiệm điều tra.

Kết quả thực nghiệm xác định đối tượng có thể thực hiện các thao tác nêu trên, tạo ra ứng dụng giả lập phiên bản mới để vượt qua cơ chế kiểm soát và truy cập trái phép vào hệ thống của Công ty GSM.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan và các cá nhân khác có hành vi sử dụng phần mềm do Huy cung cấp.

Từ vụ việc trên, Trung tá Ngô Văn Điển, Phó trưởng Công an phường Phúc Lợi khuyến cáo, việc tự ý chỉnh sửa mã nguồn, vô hiệu hóa các cơ chế bảo mật, kiểm soát của ứng dụng hoặc mua bán, sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp không đơn thuần là hành vi vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ. Tùy tính chất, mức độ, hành vi còn có thể bị xử lý hình sự.

"Người sử dụng các nền tảng công nghệ cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tiếp tay cho việc phát tán, mua bán, sử dụng các phần mềm được tạo ra nhằm vượt qua cơ chế bảo mật, kiểm soát của hệ thống. Lợi ích trước mắt từ việc né tránh một số quy định vận hành không thể là lý do để đánh đổi bằng những hậu quả pháp lý nghiêm trọng", Trung tá Ngô Văn Điển khuyến cáo.