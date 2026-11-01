Cú hích lớn từ các mỏ khí mới và Lô B – Ô Môn

Sang năm 2017, Chứng khoán ACBS cho rằng Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) sẽ chuyển dần sang tăng trưởng sản lượng.

Nhóm phân tích cho rằng, mảng khí khô và LNG được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng sản lượng khoảng 12%/năm, nhờ chính sách phát triển điện khí. Một loạt mỏ khí mới dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn cuối năm 2026–2028.

Đáng chú ý nhất là chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn.

Đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, gồm dự án phát triển mỏ khí Lô B ở thượng nguồn, hệ thống đường ống Lô B – Ô Môn ở trung nguồn và tổ hợp 4 nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn. Tổng mức đầu tư toàn chuỗi vào khoảng gần 12 tỷ USD, với sản lượng khai thác khí dự kiến khoảng 5,06 tỷ m3 mỗi năm và tổng công suất điện khoảng 3.800 MW.

PV GAS tham gia đầu tư vào dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn. Riêng dự án đường ống có tổng mức đầu tư khoảng 1,277 tỷ USD, với hệ thống tuyến ống dài khoảng 431 km.

ACBS kỳ vọng dự án Lô B – Ô Môn sẽ đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027. Trong khi đó, chỉ đạo của Chính phủ vào tháng 9/2026 đặt mục tiêu bảo đảm mốc First Gas không muộn hơn quý 3/2027.

Ngoài khí khô và LNG, mảng LPG cũng được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng. ACBS dự báo sản lượng LPG năm 2027 có thể tăng khoảng 8%, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì quanh 7–8%. Mảng này dự kiến đóng góp khoảng 51% doanh thu và 34% lợi nhuận gộp của PV GAS.

Dù vậy, ACBS dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2027 của PV GAS có thể gần như đi ngang so với năm 2026. Nguyên nhân là tăng trưởng sản lượng được kỳ vọng bù đắp cho áp lực từ giả định giá dầu Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng, qua đó ảnh hưởng tới giá bán khí.

Theo dự phóng của công ty chứng khoán này, doanh thu PV GAS năm 2027 đạt khoảng 169.494 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng vào khoảng 15.829 tỷ đồng.

Một câu chuyện khác đáng chú ý là kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại PV GAS. ACBS cho biết PVN dự kiến thoái tối thiểu 5,76% vốn tại doanh nghiệp để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Việc định giá dự kiến hoàn tất trong tháng 12/2026 và cổ phần có thể được bán thông qua đấu giá công khai tại sở giao dịch chứng khoán.

Lãi 9 tháng vượt 50% kế hoạch năm

PV GAS vừa ghi nhận một quý kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong quý 3/2026, PV GAS đạt 39.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng tới 74%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của doanh nghiệp đạt gần 121.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 33% và tương đương 150% mục tiêu lợi nhuận cả năm mà doanh nghiệp đặt ra.

Một trong những yếu tố giúp lợi nhuận tăng mạnh là biên lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

Biên lợi nhuận gộp của PV GAS trong quý 3 đạt 15,7%, tăng mạnh so với mức 11,5% cùng kỳ. Giá bán tăng nhanh hơn chi phí đầu vào trong bối cảnh giá dầu Brent bình quân khoảng 97 USD/thùng, tăng 40% so với cùng kỳ, giúp giá bán khí khô và LPG cải thiện. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ khí khô và LNG tăng gần 24%, lên khoảng 1,8 triệu m3.

Với kết quả cao hơn dự kiến, ACBS đã nâng 12% dự báo lợi nhuận năm 2026 của PV GAS so với dự phóng trước đó. Theo ước tính mới, doanh thu thuần năm nay có thể đạt hơn 168.000 tỷ đồng, tăng 24%, trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 15.800 tỷ đồng, tăng 37%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 17/11, cổ phiếu GAS giảm mạnh 3,7% xuống vùng 70.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt xấp xỉ 170.000 tỷ đồng.

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