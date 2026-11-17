CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự tại Ban Kiểm toán nội bộ theo nghị quyết được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua ngày 16/11/2026.

Cụ thể, HĐQT PNJ quyết định bổ nhiệm bà Diệp Mỹ Tâm Xuân giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ với nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 17/11/2026. Trước khi được bổ nhiệm, bà Xuân đảm nhiệm vị trí Quản lý – Chuyển đổi kinh doanh tại PNJ.

Theo bản cung cấp thông tin, tân Trưởng Kiểm toán nội bộ PNJ hiện không sở hữu cổ phiếu PNJ và không nắm giữ chức vụ tại tổ chức khác.

Ở chiều ngược lại, HĐQT PNJ thông qua việc ông Nguyễn Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, đồng thời chuyển sang đảm nhiệm chức danh Phó Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 17/11/2026. Lý do miễn nhiệm được công ty đưa ra là điều chỉnh chức danh theo nghị quyết của HĐQT.

Đáng chú ý, sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Anh Tuấn không còn là người nội bộ của PNJ. Theo bản cung cấp thông tin ngày 17/11, ông Tuấn đang sở hữu 259.669 cổ phiếu PNJ, tương ứng 0,05% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

HĐQT PNJ cũng giao Ủy ban Kiểm toán thực hiện chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và giám sát Trưởng Kiểm toán nội bộ trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự và cách thức vận hành của ban này.