Thị trường chứng khoán giảm điểm đầu phiên 17/11, điều chỉnh về vùng 1.715 điểm, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã. VN-Index sau đó phục hồi nhẹ cuối phiên với diễn biến tích cực của nhóm điện. Kết phiên VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) về mức 1.726,71 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 383 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 666 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GMD với giá trị -281 tỷ đồng, tiếp theo là REE (-131 tỷ), NLG (-77 tỷ), CTD (-56 tỷ) và VJC (-38 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VCB (-33 tỷ), PNJ (-28 tỷ), TCB (-21 tỷ), STB và HPG cùng -12 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 26 tỷ đồng. Theo sau là VIC (12 tỷ), VRE (10 tỷ), PVT và E1VFVN30 cùng 8 tỷ, MSN (7 tỷ), MWG (6 tỷ), LPB (5 tỷ), FUEVFVND (4 tỷ) và VPB (2 tỷ đồng).