Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc trong phiên giao dịch 17/11. Chỉ số khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ khi giảm hơn 10 điểm tại mốc 1.726 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 383 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 360 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 147 tỷ đồng. Theo sau, POW và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 54 và 51 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và VCB bị bán ròng mạnh lần lượt 146 tỷ đồng và 103 tỷ đồng. Theo sau, MBB bị bán 38 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, VTZ.

(Nguồn: Vietcap)