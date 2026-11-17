Phiên 17/11: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, "xả" mạnh 2 cổ phiếu bluechips
Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 383 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index rung lắc trong phiên giao dịch 17/11. Chỉ số khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ khi giảm hơn 10 điểm tại mốc 1.726 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 15.000 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng với giá trị khoảng 383 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 360 tỷ đồng
Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 147 tỷ đồng. Theo sau, POW và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 54 và 51 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và VCB bị bán ròng mạnh lần lượt 146 tỷ đồng và 103 tỷ đồng. Theo sau, MBB bị bán 38 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng
Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, VTZ.
Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 19 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 5 tỷ, IDC, NVB bị bán từ vài tỷ đồng.
Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng
Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, PCB và PHP cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.
Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, F88,...
Việt Nam hàng ngày