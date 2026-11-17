Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và Diễn đàn FrancoTech 2026 tại Phnom Penh (Campuchia), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu hai sản phẩm chip bán dẫn 5G do doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển là DFE và RFIC.

Bộ đôi vi mạch được trưng bày tại Gian hàng quốc gia Việt Nam, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và lãnh đạo nhiều quốc gia đến tham quan.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, cặp vi mạch RFIC và DFE dành cho trạm gốc 5G của Viettel được phát triển trên công nghệ 28 nm.

Trong đó, chip DFE sở hữu khả năng tính toán lên tới 1.000 tỷ phép tính mỗi giây, đảm nhiệm việc xử lý các thuật toán 5G, điều khiển hoạt động của khối thu phát vô tuyến và giao tiếp với các khối xử lý khác trong hệ thống.

Trong khi đó, RFIC là chip thu phát không dây đầu tiên của Việt Nam, có khả năng hoạt động ở tần số lên tới 6 GHz với băng thông 200 MHz.

Đáng chú ý, chip 5G DFE từng được Viettel giới thiệu tới cộng đồng công nghệ quốc tế tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2024 ở Barcelona (Tây Ban Nha). Theo thông tin được công bố tại thời điểm đó, con chip do đội ngũ kỹ sư Viettel làm chủ toàn trình thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn 5G của 3GPP, có năng lực tính toán tương đương chip 5G của nhóm 10 công ty bán dẫn hàng đầu thế giới.

Việc làm chủ công nghệ thiết kế chip giúp Viettel tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất thiết bị viễn thông, thay vì chỉ tập trung vào khai thác và vận hành mạng lưới như một nhà mạng truyền thống.

Bên cạnh vi mạch bán dẫn, Viettel hiện đã làm chủ hệ sinh thái sản phẩm tại các lớp mạng 5G, từ trạm thu phát sóng, thiết bị truyền dẫn đến hệ thống tổng đài và hệ thống tính cước thời gian thực.

Dấu ấn của Viettel sau hơn 17 năm đầu tư tại Campuchia

Cũng trong khuôn khổ FrancoTech 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm gian hàng Metfone – thương hiệu của Viettel tại Campuchia.

Tại đây, đại diện doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm và giải pháp đang được triển khai tại thị trường này trong nhiều lĩnh vực như viễn thông, tài chính số, y tế, giáo dục và logistics.

Chính thức kinh doanh từ năm 2009, sau hơn 17 năm hoạt động, Metfone đã xây dựng mạng lưới viễn thông rộng khắp Campuchia, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ số.

Metfone cũng là một trong những đơn vị thuộc hệ sinh thái đầu tư nước ngoài của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – mã: VGI).

Theo giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Viettel Global, doanh thu tại thị trường Campuchia tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, Viettel Global ghi nhận hơn 38.073 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Cũng tại FrancoTech 2026, Metfone đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học với Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

FrancoTech 2026 diễn ra từ ngày 14-16/11 với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số”. Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức, sau sự kiện đầu tiên tại Pháp năm 2024, quy tụ đại diện hơn 90 chính phủ, 200 gian hàng và khoảng 5.000 khách tham dự.