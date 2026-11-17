Theo thông tin công bố ngày 16/11/2026, Bà Huỳnh Bích Ngọc – Nhà sáng lập đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và tổ chức có liên quan là TTCI đã hoàn tất giao dịch bán ra hơn 19 triệu cổ phiếu SBT.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2026 đến ngày 12/11/2026, bà Huỳnh Bích Ngọc đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu SBT trong khi TTCI bán ra gần 17 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, Bà Huỳnh Bích Ngọc còn nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 1,28% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, bà Ngọc không còn là cổ đông lớn của AgriS. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của TTCI giảm xuống còn 6,46%.

Giao dịch đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu của nhóm cổ đông sáng lập, đồng thời ghi nhận thêm một dấu mốc trong tiến trình kế thừa tại AgriS. Trên nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ, AgriS tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi và định hướng chiến lược dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My, từng bước mở rộng năng lực và tạo dựng nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ chuyển giao thế hệ đến mở rộng nền tảng cổ đông và kết nối đối tác quốc tế

Cơ cấu cổ đông của AgriS gần đây cũng ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý, với sự gia tăng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông chiến lược và sự hiện diện của các nhà đầu tư tổ chức, quốc tế. Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban lãnh đạo cũng gia tăng sở hữu cổ phiếu SBT, thể hiện sự gắn kết lợi ích và cam kết đồng hành cùng Công ty trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025-2026 vừa diễn ra vào ngày 2/11, chia sẻ về sự chuyển dịch cơ cấu Cổ đông và sự mở rộng kết nối Nhà đầu tư của AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS cho biết: "Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang có những bước tiến mới, việc Ban lãnh đạo AgriS gia tăng sở hữu cổ phiếu SBT thể hiện niềm tin vào chiến lược và định hướng tăng trưởng dài hạn của Công ty. Bên cạnh đó, sự tham gia và đồng hành của các Cổ đông, Nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế cho thấy niềm tin vào nền tảng năng lực và khả năng tham gia sâu hơn của AgriS trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Chúng tôi nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nền tảng cổ đông, mở rộng kết nối nguồn lực và tạo thêm động lực cho chiến lược phát triển dài hạn của AgriS."

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về những thay đổi trong cơ cấu cổ đông gần đây tại Đại hội đồng cổ đông niên độ 2025-2026

Ngày 02/11/2026, AgriS tổ chức chương trình AgriS Investor Luncheon 2026 với chủ đề "AgriS Next Growth Story: Investing in New Value", quy tụ hơn 50 tổ chức, định chế tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm các Đối tác chiến lược, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng và các Tổ chức tài chính. Chương trình là diễn đàn để AgriS chia sẻ về các động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026–2030, trao đổi về triển vọng ngành nông nghiệp công nghệ cao, các cơ hội đầu tư và tiềm năng hợp tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm. Theo chiến lược đến năm 2030, AgriS đặt mục tiêu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành đường, đóng góp 40% tổng doanh thu, thông qua việc chuyển hóa lợi thế ngành, năng lực công nghệ và nền tảng hệ sinh thái thành những động lực tăng trưởng mới.

Trong khuôn khổ chương trình, AgriS và Chip Mong Group (CMG), một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Campuchia, tiến hành ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong lĩnh vực Công nghiệp trên nền tảng Nông nghiệp (Agro-Based Industry) và Thực phẩm & Đồ uống (Food & Beverage). Việc ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai Tập đoàn, trên cơ sở phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên nhằm mở rộng cơ hội thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tại Việt Nam và Campuchia.

Các thỏa thuận này góp phần cụ thể hóa định hướng kết nối nguồn lực của AgriS, tăng cường hợp tác quốc tế về vốn, công nghệ và chuyên môn, mở rộng cơ hội đầu tư, phát triển chuỗi giá trị và khai mở các động lực tăng trưởng mới trong dài hạn.

Đại diện AgriS và Chip Mong Group ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mở rộng cơ hội đầu tư và phát triển thị trường tại Việt Nam và Campuchia.

AgriS và Cirkulär AB (Thụy Điển) phối hợp cùng một nhà cung cấp EPC hàng đầu thế giới tiến hành ký kết Ý định thư (Letter of Intent – LOI) về hợp tác vốn và công nghệ cho Dự án Nhà máy Mycoprotein tại Tây Ninh.

Dự án mở ra hướng phát triển sản phẩm protein thay thế có giá trị gia tăng cao, ứng dụng trong ngành thức ăn thủy sản (Aquafeed), góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn của AgriS.

Đại diện AgriS và Cirkulär AB tại nghi thức ký kết Ý định thư hợp tác vốn và công nghệ cho Dự án Nhà máy Mycoprotein tại Tây Ninh.

Thông qua các hợp tác chiến lược, AgriS tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế về công nghệ, nguồn vốn và chuyên môn, tạo thêm cơ sở để mở rộng chuỗi giá trị, phát triển ngành hàng mới và khai mở các động lực tăng trưởng dài hạn.

Việc bà Huỳnh Bích Ngọc và TTCI giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SBT đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại AgriS. Trong giai đoạn mới, trên nền tảng kế thừa đã được xây dựng, AgriS mở rộng cấu trúc nguồn lực, củng cố nền tảng cổ đông và tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của thế hệ lãnh đạo mới, Công ty tiếp tục phát huy năng lực cốt lõi, mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp và nâng cao khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn.