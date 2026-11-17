Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (mã: KAI) vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, KAI đã phát hành 2.000 trái phiếu mã KAIL12602 vào ngày 12/11/2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó tổng giá trị huy động 200 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 1 năm, trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 12/11/2027, lãi suất cố định 9,7%/năm, không áp dụng điều khoản mua lại và hoán đổi.

Trước đó, tại nghị quyết ngày 9/11/2026 phê duyệt phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026, Kafi cho biết, số vốn huy động được sẽ dùng để thanh toán một phần và/hoặc toàn bộ khoản nợ của Kafi tại MSB. Các khoản nợ này sẽ đáo hạn vào ngày 13-16/11/2026. Cụ thể như sau:

Nguồn: Chứng khoán Kafi

Trước đó, ngày 8/10/2026, Kafi đã phát hành 5.000 trái phiếu mã KAIL12601. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn dự kiến 8/10/2027, lãi suất cố định 9,7%/năm, không kèm điều khoản mua lại và hoán đổi.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Kafi đang chuẩn bị chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) với số lượng 125 triệu đơn vị. Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu sẽ được tự do chuyển nhượng. Số cổ phiếu được chào bán tiếp do chưa phân phối hết nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán nêu trên, KAI dự kiến thu về 1.875 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.312,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ và 562,5 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Phương thức chào bán bao gồm bán trực tiếp tại tổ chức phát hành và thông qua đại lý phân phối. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, với thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Kafi còn có kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 37,5 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kafi đã điều chỉnh danh sách người lao động dự kiến tham gia chương trình ESOP 2026 còn 52 cán bộ, nhân viên. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường dự mua 150.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc Trịnh Thanh Cần dự mua 565.000 cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc Diệp Thế Anh dự mua 300.000 cổ phiếu...

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Kafi sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787 tỷ đồng.