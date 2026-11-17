Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Hữu Tài (sinh năm 1994, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian làm việc tại Công ty Trường Phát, Tài được phân công tư vấn cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án khu dân cư Trường Phát An Minh.

Do cần tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng công việc được giao cùng sự tin tưởng của khách hàng để đưa ra các thông tin sai sự thật. Qua đó, nam nhân viên yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc chuyển vào tài khoản của người thân. Bằng thủ đoạn này, Tài đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,025 tỷ đồng của khách hàng, theo thông tin từ cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tài đã thừa nhận hành vi của mình. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng đang tìm kiếm những người bị hại khác để phục vụ quá trình điều tra. Cụ thể, Công an tỉnh An Giang đề nghị những cá nhân bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo sớm liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường tại số 34 đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (số điện thoại: 0762.880.303) để cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.