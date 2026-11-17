Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa thông báo ngày 27/11 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện là 40%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán vào ngày 19/1/2027, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng, là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp với hơn 26,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,91% vốn điều lệ. Nếu giữ nguyên lượng sở hữu đến ngày chốt quyền, ông Thịnh dự kiến nhận về khoảng 108 tỷ đồng cổ tức.

Trong khi đó, ông Bùi Việt Quang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, và bà Bùi Thu Hà, Thành viên HĐQT, dự kiến lần lượt nhận về hơn 51 tỷ đồng và gần 35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS) cũng là cổ đông lớn của May Sông Hồng. Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, công ty chứng khoán này nắm giữ 12 triệu cổ phiếu MSH, tương ứng 10,66% vốn điều lệ. Với lượng sở hữu trên, FPTS dự kiến thu về 48 tỷ đồng tiền cổ tức.

May Sông Hồng là một trong những doanh nghiệp dệt may duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao trên sàn chứng khoán. Trong năm 2025, doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch cổ tức năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua ở mức 40-50%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/11, cổ phiếu MSH có giá 34.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 3.880 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.630 tỷ đồng, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp vẫn tăng 4,2% lên hơn 364 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ 21,2% lên 22,3%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 33% xuống còn gần 38 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Kết quả, May Sông Hồng báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt hơn 196 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.329 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 577 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,3% và 0,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 481 tỷ đồng, tăng 2,8%, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 416 tỷ đồng.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thông qua, May Sông Hồng đã thực hiện được hơn 64% kế hoạch cả năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của May Sông Hồng đạt hơn 4.930 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Doanh nghiệp và các công ty con có tổng cộng 11.610 lao động.