Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục có động thái đáng chú ý với nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhóm quỹ này vừa trở lại danh sách cổ đông lớn tại CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH).

Cụ thể trong phiên giao dịch ngày 11/11, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Dragon Capital đã mua ròng 1,38 triệu cổ phiếu TCH. Trong đó, Hanoi Investments Holdings Limited và Norges Bank lần lượt mua vào 900.000 và 600.000 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán ra 120.000 cổ phiếu TCH.

Sau giao dịch, tổng lượng cổ phiếu TCH do nhóm quỹ ngoại này nắm giữ tăng từ 49,24 triệu lên 50,62 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,91% lên 5,04% vốn điều lệ. Qua đó, Dragon Capital chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại Hoàng Huy Group kể từ ngày 13/11.

Đáng chú ý, trong danh sách 8 nhà đầu tư nước ngoài thuộc nhóm Dragon Capital đang nắm giữ cổ phiếu TCH còn có Gates Foundation Trust – quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates, với lượng sở hữu hơn 1,21 triệu cổ phiếu.

Động thái trên đánh dấu sự trở lại của Dragon Capital sau khoảng 5 tháng rời danh sách cổ đông lớn tại Hoàng Huy. Trước đó, vào giữa tháng 6/2026, nhóm quỹ ngoại này từng bán ra 3,23 triệu cổ phiếu TCH, giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCH đang ghi nhận nhịp phục hồi đáng kể sau khi lùi về vùng mệnh giá hồi đầu tháng 10. Kết phiên giao dịch ngày 16/11, thị giá TCH đạt 13.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp khoảng 13.100 tỷ đồng. Tạm tính theo mức giá này, toàn bộ lượng cổ phiếu TCH do Dragon Capital nắm giữ có giá trị hơn 660 tỷ đồng.

TCH là cổ phiếu bất động sản thứ hai ghi nhận việc Dragon Capital trở lại vị thế cổ đông lớn kể từ đầu tháng 11. Trước đó, nhóm quỹ ngoại đã mua ròng tổng cộng 17,45 triệu cổ phiếu DXG trong một loạt giao dịch, nâng lượng sở hữu lên hơn 78,5 triệu đơn vị, tương đương 6,19% vốn điều lệ Bluemarq Group.

Tuy nhiên, Dragon Capital không đồng loạt gia tăng tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu địa ốc. Trong phiên 10/11, nhóm quỹ này đã bán ra 710.000 cổ phiếu KDH của Nhà Khang Điền, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Về phía Hoàng Huy Group, động thái mua vào của Dragon Capital diễn ra không lâu sau khi doanh nghiệp của Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến.

Trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 30/9/2026 (tương ứng quý 2 năm tài chính 2026 của TCH), doanh thu thuần của Hoàng Huy đạt 1.958 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 751 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tăng mạnh chủ yếu nhờ việc bàn giao sản phẩm tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy New City - II cho khách hàng.

Lũy kế nửa đầu năm tài chính 2026, Hoàng Huy ghi nhận doanh thu 2.409 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 914 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 48% và 46% kế hoạch cả năm.