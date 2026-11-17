Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 13.759 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 704,4 tỷ đồng, tăng 16%.

Với kết quả đạt được, Viettel Construction đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu (15.653 tỷ đồng và 91% mục tiêu lợi nhuận trước thuế (778 tỷ đồng) cả năm 2026.

Riêng trong tháng 10/2026, Viettel Construction ghi nhận doanh thu hơn 1.416 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 74 tỷ đồng, tăng 17%. Đáng chú ý, doanh thu ngoài Tập đoàn đạt 607 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động mở rộng khách hàng bên ngoài hệ sinh thái Viettel tiếp tục được đẩy mạnh.

Xét theo các lĩnh vực kinh doanh , cả 4 mảng chủ lực của CTR đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong 10 tháng đầu năm.

Trong đó, mảng Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật tăng trưởng mạnh nhất với 51%, đạt 2.452 tỷ đồng. Mảng Xây lắp đạt 5.128 tỷ đồng, tăng 35%; Hạ tầng cho thuê đạt 800 tỷ đồng, tăng 13%. Mảng Vận hành khai thác tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất với 5.310 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Với lĩnh vực Hạ tầng cho thuê , lũy kế đến hết Tháng 10/2026, Viettel Construction sở hữu 12.080 trạm BTS (Giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 17,447 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 653 trạm BTS có lớn hơn 02 nhà mạng trở lên thuê vị trí.

Với lĩnh vực Vận hành khai thác (VHKT) , trong nước, Viettel Construction duy trì tốt chất lượng VHKT, đảm bảo tài nguyên mạng lưới, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Viettel. Hoàn thành các giải pháp nâng cao chất lượng Vận hành khai thác đảm bảo dịch vụ.

Vận hành khai thác nước ngoài: Đảm bảo 100% KP/s và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), Metfone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Với lĩnh vực Xây dựng , nguồn việc đạt 198,5 tỷ đồng (Dự án B2B&SME); 80,5 tỷ đồng (Dự án B2C). Lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 4.874 tỷ đồng, tăng trưởng 16,6%. Các dự án lớn ký trong tháng: Trường liên cấp Nhi Sơn Thanh Hóa ~ 121 tỷ; 55 căn Bluemarq Đồng Nai ~ 52 tỷ; Cụm công nghiệp Tân Phú ~ Thái Nguyên 8 tỷ,...

Với lĩnh vực Giải pháp tích hợp , Chương trình trọng điểm kinh doanh năng lượng mặt trời tiếp tục duy trì kêt quá khả quan, ký 164 tỷ đồng, nâng tổng luỹ kế 10 tháng dâu năm 2026 lên 1.857 tỷ, tăng 74% so với cùng kỳ. Tỷ lệ phủ xã/phường hệ thống điện mặt trời của Viettel Construction lên 45% (1.493/3.321 xã). Một số hợp đồng tiêu biểu: Hợp đồng NLMT cho chủ đâu tư CP Việt lam có công suất ~ 1 Mwp; Hợp đồng NLMT cho ban quản lý đầu tư dự án Tân Yên tỉnh Bắc Ninh, có công suất ~ 450kwp;..

Mảng ME&ICT: Ký hợp đồng đạt 38 tỷ, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 487 tỷ, tăng trưởng 33%. Các hợp đồng cơ điện giá trị lớn: Hợp đồng Cơ điện cho Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tự Lan tỉnh Bắc Ninh có giá trị ~ 13 tỷ; Hợp đồng Cơ điện cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại CNCT Vĩnh Long có giá trị ~ 5 tỷ;...