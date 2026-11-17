Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Hữu Tài. Qua xác minh, xác định trong thời gian làm nhân viên Công ty Trường Phát, Tài được giao nhiệm vụ tư vấn, trao đổi với khách hàng có nhu cầu mua nhà tại Dự án Khu dân cư Trường Phát An Minh.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo trên mạng, Tài đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp cho mình hoặc vào tài khoản của người thân, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Tài sử dụng để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ hết phần tiền đầu tư, số còn lại dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Tại Cơ quan điều tra, Dương Hữu Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị những cá nhân bị Dương Hữu Tài chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 34, đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; số điện thoại: 0762.880.303) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định của pháp luật.