Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, cũng là thời điểm ô nhiễm không khí thường có xu hướng gia tăng. Cùng với đó hàng loạt công trình xây dựng, dự án giao thông đang được triển khai cũng khiến áp lực từ bụi và khí thải càng lớn.

Theo dự báo, hôm nay (17/11), nhiệt độ ở Hà Nội từ 23-31 độ C, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trong điều kiện gió yếu, các chất ô nhiễm có thể khó khuếch tán, làm gia tăng nguy cơ tích tụ bụi mịn gần mặt đất.

Đường phố Hà Nội chìm trong màn sương xám đặc quánh do ô nhiễm không khí.



Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai lắp đặt 76 thiết bị cảm biến, đo nhanh chất lượng không khí tại Hà Nội, để bổ sung dữ liệu, hỗ trợ phát hiện những khu vực có dấu hiệu không khí kém.

Mạng lưới quan trắc còn thiếu là một trong những khó khăn trong kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Hiện thành phố chỉ có 2 trạm quan trắc chuẩn đang hoạt động, trong khi 32 trạm cảm biến đã hết thời hạn sử dụng.

Việc bổ sung 76 thiết bị cảm biến đo nhanh sẽ giúp tăng cường thu thập dữ liệu, phát hiện sớm các điểm nóng ô nhiễm và chủ động ứng phó khi thời tiết bất lợi.

Từ đầu năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai lắp đặt 125 thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đến tháng 10/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã lắp đặt 98/125 thiết bị dự kiến tại khu vực miền Bắc, trong đó trên địa bàn Hà Nội đã lắp đặt 76 thiết bị và 49 thiết bị tại các địa phương lân cận.