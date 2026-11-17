Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã: HPX, sàn HoSE) vừa công bố thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ ông Lê Quang Vinh - thành viên độc lập HĐQT.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HPX trong thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 18/12/2026. Nếu mua thành công, bà Ngọc sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 0,66% vốn điều lệ.

Hiện cổ phiếu HPX đang giao dịch dưới đường MA 200, ở mức 3.410 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, bà Ngọc cần chi hơn 6,8 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Gần đây, nhiều người nội bộ và người có liên quan của Hải Phát giao dịch cổ phiếu HPX. Cụ thể, bà Chu Thị Lương, vợ ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT, đã mua thành công 15 triệu cổ phiếu HPX từ ngày 17/9/2026 đến 16/10/2026. Qua đó, bà Chu Thị Lương đã tăng sở hữu từ hơn 5 triệu cổ phiếu lên mức 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,65% lên 6,59% vốn HPX.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/9/2026 đến ngày 1/10/2026, bà Nguyễn Thị Phương Nga- Kế toán trưởng của Hải Phát, cũng đã mua 5 triệu cổ phiếu HPX như đăng kýdể nâng sở hữu lên 1,64% vốn.

Ảnh: HPX

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Hải Phát ghi nhận doanh thu chỉ 11,8 tỷ đồng, giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 98,2% so với cùng kỳ về 1,33 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 441%, lên 70,77 tỷ đồng. Đây là động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 7,73 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 669 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2026, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Qua đó, công ty mới hoàn thành 22,9% kế hoạch lợi nhuận năm.