Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra đơn vị này đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, MCK: APS).

Theo đó, Chứng khoán APEC bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, tại các thời điểm 30/6/2026 và 30/9/2026, tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết trên vốn chủ sở hữu của công ty lần lượt là 27% và 28,53%, vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của công ty.

Phạt tiền 137,5 triệu đồng do doanh nghiệp bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký thay mặt Phòng Tự doanh tại các Tờ trình đề nghị duyệt phương án tự doanh số 2007/2026/APS/TT-TD ngày 20/7/2026, 08/2026/APS/TT-HĐQT ngày 8/6/2026.

Phạt tiền 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Quyết định xử phạt của Thanh tra UBCKNN nêu rõ, Chứng khoán APEC không cung cấp được các hợp đồng mở tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng thương mại để nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại các thời điểm 31/12/2024, 31/12/2025, 30/6/2026, 30/9/2026, tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với khách hàng có số tài khoản giao dịch chứng khoán số 030C016804 vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty.

Chứng khoán APEC cũng bị xử phạt hành chính số tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Từ ngày 18/3/2026 đến 19/8/2026, công ty cho Kế toán trưởng công ty vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ 12 lần với tổng số tiền 64,46 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với APS là 692,5 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Đỗ Lăng đã đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu APS trong thời gian từ 5/11-4/12/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận; nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Nếu bán thành công như đăng ký, ông Lăng sẽ giảm sở hữu từ 11,87 triệu cổ phiếu APS, tương ứng 14,3% vốn điều lệ xuống mức 1,787 triệu cổ phiếu, tương đương 2,26% vốn APS.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng được biết đến là nhà sáng lập Chứng khoán APEC. Hiện, con gái ông Nguyễn Đỗ Lăng là bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan đang là Thành viên HĐQT tại APS.