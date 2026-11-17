Phiên giao dịch ngày 17/11 tiếp tục nối dài chuỗi ngày kém vui của cổ đông FPT. Cổ phiếu FPT đóng cửa phiên giảm 1,82%, đóng cửa tại 48.500 đồng/cp - vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2023. Như vậy, thành quả tăng giá tích lũy trong hơn ba năm của cổ phiếu công nghệ này gần như đã bị xóa sạch.

Diễn biến trên càng đáng chú ý khi FPT từng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng nổi bật nhất thị trường. Đầu năm 2025, doanh nghiệp từng vươn lên vị trí tập đoàn tư nhân có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán. Thế nhưng, sau chuỗi điều chỉnh kéo dài, vốn hóa FPT hiện chỉ còn khoảng 91.400 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với thời kỳ đỉnh cao.

Một trong những sức ép đáng kể đến từ hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng phiên 17/11, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 145 tỷ đồng FPT, nối dài xu hướng bán mạnh trong năm 2026. Từ một cổ phiếu thường xuyên kín room ngoại, FPT nay chứng kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài sụt giảm đáng kể. Áp lực cung kéo dài cũng khiến những nhịp hồi phục của cổ phiếu khó duy trì.

Không chỉ chịu sức ép từ dòng vốn, FPT còn đối mặt với những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của ngành công nghệ. Trong nhiều năm, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, đặc biệt tại Nhật Bản, là động lực quan trọng của tập đoàn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại một số thị trường chủ lực đang xuất hiện dấu hiệu chậm lại.

Theo báo cáo ngày 13/11 của Chứng khoán ACB (ACBS), tăng trưởng doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT giảm tốc trong quý III/2026. Riêng thị trường Nhật Bản chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá đồng yen và việc một số khách hàng trì hoãn ngân sách công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới trong quý III chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể mức tăng 32,3% của nửa đầu năm. Số hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD trong 9 tháng cũng giảm từ 19 xuống 16 hợp đồng. Những tín hiệu này làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của FPT trong các quý tới.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đặt ra thách thức với ngành gia công phần mềm toàn cầu. Khi các công cụ AI ngày càng có khả năng tự động hóa công việc lập trình, những doanh nghiệp như FPT đứng trước yêu cầu chuyển dịch sang các dịch vụ công nghệ có giá trị gia tăng cao hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Lợi nhuận vẫn tăng hai chữ số, các CTCK dự báo gì?

Trái ngược với diễn biến trên thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Đáng chú ý, doanh thu từ các dịch vụ AI và phân tích dữ liệu tăng 55%, trong khi mảng công nghệ thông tin trong nước tiếp tục duy trì đà tăng tích cực, phần nào bù đắp sự chậm lại ở thị trường nước ngoài.

Dù vậy, các công ty chứng khoán đã có những điều chỉnh thận trọng hơn đối với triển vọng của FPT.

ACBS hạ 3% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2027 xuống khoảng 13.025 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10,6%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng thận trọng hơn đối với thị trường Nhật Bản và mảng công nghệ thông tin nước ngoài. Tuy nhiên, ACBS vẫn đánh giá sự phục hồi của mảng công nghệ thông tin trong nước và đóng góp từ các công ty liên kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) dự phóng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của FPT đạt 10.647 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 13,6%, trước khi tăng thêm khoảng 12% lên 11.971 tỷ đồng vào năm 2027.

Ở góc nhìn ngắn hạn, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam kỳ vọng kết quả kinh doanh FPT tăng tốc trở lại trong quý IV. Theo đó, doanh thu được dự báo đạt 17.681 tỷ đồng, tăng 17,8%, còn lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 15,6%. Động lực chính đến từ sự phục hồi tại Nhật Bản, với doanh thu dự kiến tăng 20%, cùng đà tăng trưởng khoảng 30% của mảng công nghệ thông tin trong nước.



