Ngày 17/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBCK về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL).

Theo quyết định, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 431/GCN-UBCK, được cấp ngày 14/9/2026, sẽ được gia hạn đến hết ngày 11/1/2027. Trong thời gian này, Novaland phải hoàn thành việc chào bán cổ phiếu và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 11/11, Hội đồng quản trị Novaland đã thông qua chủ trương đề nghị UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu thêm 30 ngày. Doanh nghiệp cho biết việc gia hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền mua, đồng thời đảm bảo khả năng thành công của đợt phát hành.

Đáng chú ý, Novaland đang triển khai kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Novaland dự kiến dành khoảng 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do công ty phát hành. Khoảng 916 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng được góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền, cũng nhằm phục vụ việc thanh toán gốc trái phiếu.

Trước khi được chấp thuận gia hạn, Novaland đã điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng quyền mua đến ngày 23/11/2026, đồng thời kéo dài thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 26/11/2026.

Bên cạnh kế hoạch huy động vốn quy mô lớn, Novaland còn tiếp tục thực hiện các phương án chuyển đổi nợ trái phiếu thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 16/11, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành gần 2,78 triệu cổ phiếu NVL để chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế, có tổng giá trị gần 3,79 triệu USD, tương đương khoảng 94,5 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp khoảng 3,4 lần thị giá NVL trên thị trường thời gian gần đây. Trái chủ thực hiện chuyển đổi là quỹ OCLANER FUNDS SICAV - Oclaner Asian Bond Fund có địa chỉ tại Singapore.

Nếu hoàn tất, giao dịch sẽ giúp Novaland tăng vốn điều lệ thêm gần 27,8 tỷ đồng, đồng thời giảm tương ứng nghĩa vụ nợ trái phiếu được chuyển đổi.

Về tình hình kinh doanh, Novaland ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong quý 3/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 5.120 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 1.153 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỷ đồng, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 2.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khoảng 1.820 tỷ đồng. Với kết quả này, Novaland đã vượt khoảng 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Sự cải thiện lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Aqua City, Victoria Village, Sunrise Riverside, cùng đóng góp từ hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá.