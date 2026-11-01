Trong báo cáo chiến lược tháng 11/2026, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết P/E 12 tháng gần nhất của VN-Index tại cuối tháng 10 chỉ còn 10,8 lần, thấp hơn mức định giá tại đáy của cú sốc thuế quan tháng 4/2025 và tiến sát mức 10,3 lần ghi nhận tại đáy Covid-19 tháng 4/2020.

Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 9,3 lần, tương đương vùng định giá thấp trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.

Mặt bằng định giá giảm trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo thống kê của SHS từ 1.124 doanh nghiệp trên ba sàn, tổng lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt khoảng 254.800 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận chưa thực sự đồng đều. Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đóng góp tới 51% mức tăng lợi nhuận toàn thị trường. Nếu loại trừ nhóm này, lợi nhuận của các doanh nghiệp còn lại tăng khoảng 22% trong quý III.

Trong khi đó, dòng tiền trên thị trường vẫn có dấu hiệu suy yếu. Giá trị giao dịch bình quân trên HoSE trong tháng 10 đạt 18.590 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh tích cực vì vậy chưa đủ tạo động lực giúp VN-Index bứt phá.

Theo SHS, thị trường chứng khoán tháng 11 vẫn chịu tác động đan xen giữa những yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Ở chiều tích cực, kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng cao, cán cân thương mại chuyển sang thặng dư, góp phần giảm áp lực tỷ giá, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Ngược lại, những bất định địa chính trị, mặt bằng lãi suất quốc tế còn cao, dư nợ vay ký quỹ lớn và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục là những yếu tố cản trở đà phục hồi.

Trong kịch bản cơ sở, SHS dự báo VN-Index tiếp tục tích lũy với vùng hỗ trợ 1.680–1.700 điểm và kháng cự mạnh tại 1.800 điểm. Trường hợp tiêu cực, nếu nhóm cổ phiếu Vingroup điều chỉnh mạnh, chỉ số có thể lùi về quanh 1.650 điểm trước khi hồi phục.

Dù vậy, đơn vị phân tích cho rằng mặt bằng định giá hiện tại tương đối hấp dẫn trong bối cảnh nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt và lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng trên 15% trong năm 2027.

Theo đó, nhà đầu tư có thể theo dõi cơ hội tích lũy trung và dài hạn tại những doanh nghiệp đầu ngành, có triển vọng kinh doanh tích cực nhưng đang giao dịch ở mức định giá thấp so với lịch sử.

Loạt cổ phiếu về vùng định giá thấp

Trong danh sách khuyến nghị tháng 11, SHS duy trì 8 cổ phiếu gồm MWG, FRT, HPG, GMD, VCB, CTG, REE và MBB, trải rộng ở các lĩnh vực bán lẻ, thép, cảng biển, ngân hàng và tiện ích.

Đáng chú ý, 4 cổ phiếu trong danh sách đang được đánh giá có mặt bằng định giá hấp dẫn.

Với REE, SHS cho biết P/E 12 tháng gần nhất ở mức 10,3 lần, thấp hơn khoảng 23% so với bình quân ba năm. P/E dự phóng năm 2027 chỉ khoảng 9,1 lần. Trong khi đó, doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ việc mở rộng công suất điện gió từ 126 MW lên 502 MW, cùng khối lượng công việc tồn đọng hơn 9.000 tỷ đồng tại mảng cơ điện lạnh.

Tại nhóm thép, Hòa Phát (HPG) được SHS đánh giá có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 khoảng 6,5 lần. Đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của doanh nghiệp tăng 75% trong năm 2026, nhờ nhu cầu thép cao và triển vọng đầu tư hạ tầng.

Đối với nhóm ngân hàng, Vietcombank (VCB) được nhận định đang giao dịch ở mức chiết khấu hấp dẫn so với lịch sử. SHS đánh giá cao chất lượng tài sản của ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu 0,61% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 279%.

Trong khi đó, VietinBank (CTG) có P/B dự phóng năm 2026 ở mức 1,2 lần, đi cùng ROE dự phóng 21,3%. SHS cũng kỳ vọng thương vụ chuyển nhượng VietinBank Tower có thể đem lại khoản lợi nhuận bất thường cho ngân hàng.

4 cổ phiếu còn lại gồm MWG, FRT, GMD và MBB được lựa chọn chủ yếu dựa trên triển vọng tăng trưởng kinh doanh. Trong đó, SHS kỳ vọng các chuỗi bán lẻ của MWG và FRT tiếp tục cải thiện hiệu quả, GMD hưởng lợi từ việc mở rộng công suất cảng biển, còn MBB duy trì khả năng sinh lời cao nhờ tăng trưởng tín dụng.



