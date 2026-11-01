Cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tiếp tục dò đáy khi kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11 ở mức 14.400 đồng/cp. So với thời điểm đầu tháng 7, thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam đã giảm khoảng 77%.

Đà lao dốc kéo dài của cổ phiếu PNJ khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề, trong đó có cả Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Khoảng 3 tháng trước, ông Phan Quốc Công từng chi hàng chục tỷ đồng mua vào cổ phiếu PNJ giữa lúc thị giá giảm sâu.

Khoản đầu tư hàng chục tỷ đồng "bốc hơi" gần 60%

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 31/7 đến 14/8/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giao dịch giúp ông Công chính thức trở thành cổ đông của PNJ với tỷ lệ sở hữu 0,2% vốn điều lệ. Trước đó, vị Tổng Giám đốc không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu nào của doanh nghiệp.

Thời điểm ông Công xuống tiền, cổ phiếu PNJ đã mất hơn một nửa giá trị so với vùng giá đầu tháng 7. Tuy nhiên, không nhiều nhà đầu tư khi đó có thể hình dung thị giá PNJ còn giảm sâu đến mức hiện tại.

PNJ mất hơn một nửa giá trị

sau đợt mua của Tổng Giám đốc Diễn biến giá đóng cửa của PNJ | 1/7–17/11/2026 Đồng/cp 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Giá vốn tham chiếu: 34.430 1/7 3/8 3/9 1/10 2/11 17/11 Ông Công mua

1 triệu cổ phiếu

31/7–14/8 43.100 14.400 01/07/202662.700 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 02/07/202663.100 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 03/07/202658.700 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 06/07/202654.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 07/07/202650.800 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 08/07/202652.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 09/07/202650.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 10/07/202646.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 13/07/202643.850 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 14/07/202646.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 15/07/202643.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 16/07/202640.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 17/07/202643.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 20/07/202641.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 21/07/202638.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 22/07/202635.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 23/07/202633.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 24/07/202630.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 27/07/202632.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 28/07/202632.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 29/07/202632.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 30/07/202632.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 31/07/202631.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 03/08/202633.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 04/08/202635.450 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 05/08/202637.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 06/08/202636.450 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 07/08/202636.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 10/08/202635.950 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 11/08/202634.850 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 12/08/202635.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 13/08/202635.300 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 14/08/202636.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 17/08/202636.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 18/08/202635.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 19/08/202635.700 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 20/08/202637.300 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 21/08/202639.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 24/08/202642.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 25/08/202642.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 26/08/202643.100 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 27/08/202641.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 28/08/202642.100 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 03/09/202639.800 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 04/09/202640.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 07/09/202638.400 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 08/09/202638.400 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 09/09/202637.950 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 10/09/202638.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 11/09/202637.300 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 14/09/202635.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 15/09/202637.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 16/09/202636.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 17/09/202636.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 18/09/202636.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 21/09/202636.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 22/09/202635.800 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 23/09/202635.300 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 24/09/202633.300 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 25/09/202633.000 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 28/09/202630.700 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 29/09/202628.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 30/09/202626.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 01/10/202624.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 02/10/202623.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 05/10/202621.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 06/10/202620.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 07/10/202618.900 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 08/10/202618.250 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 09/10/202619.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 12/10/202618.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 13/10/202619.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 14/10/202618.650 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 15/10/202618.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 16/10/202618.800 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 19/10/202618.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 20/10/202619.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 21/10/202619.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 22/10/202618.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 23/10/202617.450 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 26/10/202617.450 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 27/10/202617.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 28/10/202617.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 29/10/202616.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 30/10/202615.500 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 02/11/202615.600 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 03/11/202614.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 04/11/202614.750 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 05/11/202615.150 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 06/11/202615.050 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 09/11/202614.200 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 10/11/202614.700 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 11/11/202614.550 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 12/11/202614.950 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 13/11/202614.950 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 16/11/202614.450 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp 17/11/202614.400 đồng/cpGiá vốn: 34.430 đồng/cp

Thực tế, thương vụ từng đem lại khoản lãi đáng kể cho ông Công. Cổ phiếu PNJ có nhịp hồi phục mạnh trong nửa cuối tháng 8, leo lên mức 43.100 đồng/cp trong phiên 26/8. Khi đó, giá trị thị trường số cổ phiếu ông Công nắm giữ đạt 43,1 tỷ đồng, cao hơn khoảng 8,7 tỷ đồng so với giá vốn ước tính.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục không kéo dài. Cổ phiếu PNJ liên tục xuyên thủng các mốc 30.000 đồng, 20.000 đồng và gần đây nhất là 15.000 đồng/cp.

Với thị giá hiện tại, 1 triệu cổ phiếu PNJ chỉ còn trị giá 14,4 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư của ông Phan Quốc Công đang ghi nhận mức lỗ tạm tính khoảng 20 tỷ đồng, tương đương 58% số vốn ban đầu, giả định ông vẫn nắm giữ toàn bộ lượng cổ phiếu trên. Còn nếu so với thời điểm cổ phiếu hồi phục mạnh nhất sau khi ông Công hoàn tất giao dịch, giá trị thị trường khoản đầu tư đã giảm gần 29 tỷ đồng.

PNJ đang trải qua giai đoạn khó khăn

Ông Phan Quốc Công sinh năm 1970, tham gia HĐQT PNJ từ năm 2015 và chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 3/4/2026. Chỉ vài tháng sau khi tiếp quản vị trí điều hành, ông Công cùng ban lãnh đạo PNJ phải đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh và dòng tiền.

Trong quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 19,8% xuống còn 8,7%, khiến doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 258 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả trên chưa bao gồm khoản dự phòng bổ sung hơn 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm mà PNJ dự kiến ghi nhận trong năm 2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với khoản lỗ sau thuế dự kiến lên tới gần 6.271 tỷ đồng, trái ngược với mục tiêu lợi nhuận hơn 3.400 tỷ đồng được đặt ra hồi đầu năm.

Doanh nghiệp cũng được cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, hướng tới huy động khoảng 8.000 tỷ đồng phục vụ quá trình tái thiết hoạt động kinh doanh.