Theo thông tin trên trang tuyển dụng chính thức của CTCP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC), hãng dự kiến tổ chức các đợt tuyển dụng tiếp viên mới tại Hà Nội vào ngày 21/11, TP.HCM vào ngày 5/12 và Hà Nội vào ngày 19/12.

Riêng đợt tuyển dụng ngày 21/11, số lượng nhân sự được công bố là 100 người.

Vietjet đưa ra mức thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng với tiếp viên mới và 65 triệu đồng/tháng với tiếp viên trưởng. Ba học viên có thành tích đào tạo tốt nhất lần lượt nhận thưởng 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hãng công bố chính sách vé máy bay miễn phí dành cho gia đình trên toàn mạng bay, cùng hơn 60 chế độ phúc lợi liên quan đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính và nghỉ dưỡng.

Tốt nghiệp THPT, TOEIC từ 500 điểm

Về tiêu chuẩn đầu vào, Vietjet tiếp nhận ứng viên từ 18-30 tuổi, có trình độ học vấn từ THPT trở lên. Đối với ứng viên đã có kinh nghiệm làm tiếp viên, giới hạn độ tuổi được nâng lên 31 đối với nữ và 35 đối với nam.

Ứng viên nữ cần có chiều cao tối thiểu 160 cm, nam từ 170 cm. Yêu cầu về tiếng Anh là TOEIC từ 500 điểm hoặc các chứng chỉ tương đương như IELTS 4.0, TOEFL iBT 40, TOEFL ITP 450 hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh.

Một số tiêu chuẩn khác liên quan đến thị lực, sức khỏe, ngoại hình và khả năng giao tiếp cũng được hãng đưa ra. Điểm mới đáng chú ý trong quy trình tuyển dụng của Vietjet là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khâu đánh giá ngoại hình và phỏng vấn ứng viên.

Sau khi vượt qua các vòng tuyển chọn, ứng viên phải hoàn thành chương trình đào tạo tiếp viên hàng không ban đầu. Hãng hỗ trợ nơi lưu trú trong thời gian học tập tại học viện. Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang tuyển dụng chính thức của Vietjet.

Việc các hãng hàng không liên tục tổ chức những đợt tuyển dụng tiếp viên diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 16,3 triệu lượt khách quốc tế qua đường hàng không, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.