Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố các báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 2/11/2026 đến 12/11/2026, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua hơn 27,7 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 30 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch vì điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, bà Quỳnh đã tăng sở hữu từ hơn 8,3 triệu cổ phiếu lên hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,346% lên 1,499% vốn tại Novaland.

Được biết, bà Quỳnh chính là em gái ruột của ông Bùi Cao Nhật Quân- Chủ tịch HĐQT Novaland. Hiện ông Quân đang nắm giữ gần 81 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 3,368%).

Một góc đô thị Aqua City. Ảnh: NVL

Ở chiều ngược lại, ngày 9/11/2026, bà Cao Thị Ngọc Sương- mẹ của Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân đã bán ra hơn 5,9 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số 6,3 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Sương đang sở hữu hơn 51,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,156% vốn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn gần 45,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,909%.

Trong khi đó, Công ty CP Novagroup do ông Bùi Cao Nhật Quân là Người quản lý doanh nghiệp, cũng đã bán ra hơn 3,1 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 5/11/2026 đến ngày 6/11/2026. Qua đó, Novagroup giảm sở hữu từ hơn 527,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,919%) xuống hơn 524 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,799%).

Ngoài ra, một số lãnh đạo của Novaland cũng vừa có báo cáo về kết quả giao dịch bán ra cổ phiếu NVL. Trong đó, bà Trần Thị Thanh Vân- Phó Tổng Giám đốc của Novaland đã bán ra hơn 5,3 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 7,6 triệu cổ phiếu đăng ký bán.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Vân đang nắm giữ hơn 19,2 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 0,799%). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống gần 13,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,578%).

Cùng chiều, trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2026 đến 13/11/2026, ông Cao Trần Duy Nam cũng đã bán ra gần 7,6 triệu cổ phiếu NVL. Qua đó, giảm sở hữu từ gần 11,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,469%) xuống gần 3,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,154%).