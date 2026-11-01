Cổ phiếu FPT tiếp tục là một trong những mã chịu áp lực bán mạnh nhất từ nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay.

Theo dữ liệu WiData, từ đầu năm 2026 đến hết phiên 17/11, khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 240 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị gần 17.957 tỷ đồng, nếu tính cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, lượng bán ròng thậm chí lên tới hơn 241,5 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 18.081 tỷ đồng.

Diễn biến này kéo tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại FPT xuống mức thấp hơn đáng kể so với đầu năm, đồng thời khiến lượng room ngoại còn trống ngày càng mở rộng.

Theo số liệu sở hữu nước ngoài cập nhật hết phiên 17/11, room ngoại tại FPT hiện còn trống khoảng 23,45% vốn điều lệ. Với giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa 49%, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng khoảng 25,55%.

Trên tổng số hơn 1,88 tỷ cổ phiếu FPT đang niêm yết, lượng sở hữu này tương đương gần 482 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, khối ngoại còn có thể mua thêm khoảng 442 triệu cổ phiếu mà không vượt giới hạn sở hữu nước ngoài.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT từ cuối năm 2025 đến sau phiên 17/11/2026

Đây là sự thay đổi đáng kể so với thời điểm cuối năm 2025, khi nhà đầu tư nước ngoài còn nắm hơn 666 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 39% vốn.

Đáng chú ý, FPT từng là một trong những bluechip có tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong giai đoạn trước, room ngoại của doanh nghiệp thường xuyên ở trạng thái gần kín, thậm chí có thời điểm không còn dư địa để nhà đầu tư nước ngoài mua thêm.

Tuy nhiên, xu hướng bán ròng kéo dài trong năm 2026 đã khiến tỷ lệ sở hữu ngoại liên tục thu hẹp.

Cần lưu ý, lượng cổ phiếu khối ngoại đang nắm giữ không thể tính bằng cách lấy số cuối năm 2025 trừ đi lượng bán ròng từ đầu năm. Nguyên nhân là FPT đã thực hiện thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 trong năm 2026.

Ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt thưởng cổ phiếu là 21/9. Sau khi lượng cổ phiếu mới được ghi nhận, số cổ phiếu niêm yết của FPT tăng từ khoảng 1,7 tỷ lên hơn 1,88 tỷ đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu tại ngày chốt quyền cũng được nhận thêm cổ phiếu thưởng tương ứng. Điều này khiến số lượng cổ phiếu do khối ngoại sở hữu tăng về mặt tuyệt đối, dù xu hướng giao dịch trên thị trường vẫn là bán ròng.

Thực tế, cuối tháng 10, lượng cổ phiếu FPT do khối ngoại nắm giữ ở quanh 460 triệu đơn vị. Sang đầu tháng 11, sau khi lượng cổ phiếu thưởng được cập nhật, con số này tăng lên trên 500 triệu đơn vị trước khi tiếp tục giảm mạnh.

Áp lực bán kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra song song với đà điều chỉnh mạnh của thị giá FPT. Kết thúc phiên 17/11, cổ phiếu FPT đóng cửa tại 48.500 đồng/cp, giảm 1,82% trong phiên. So với mức giá điều chỉnh khoảng 85.900 đồng/cp cuối năm 2025, thị giá FPT đã giảm hơn 43% từ đầu năm. Đồng thời, đây cũng là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2023.

Vốn hóa thị trường của FPT hiện vào khoảng 91.500 tỷ đồng, giảm sâu so với những giai đoạn cổ phiếu giao dịch ở vùng giá cao.

Kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng, CTCK lại dự báo thận trọng

Cổ phiếu chịu áp lực trên thị trường chứng khoán, song hoạt động kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 40.023 tỷ đồng doanh thu và 8.770 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 7.778 tỷ đồng.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, doanh thu tăng 12,4%, lợi nhuận trước thuế tăng 17% và lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ tiếp tục là mảng đóng góp chính. Sau 9 tháng, doanh thu của khối này đạt hơn 35.500 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 5.000 tỷ đồng. Riêng doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt hơn 28.500 tỷ đồng, với thị trường Nhật Bản tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Dù vậy, các công ty chứng khoán đã có những điều chỉnh thận trọng hơn đối với triển vọng của FPT.

ACBS hạ 3% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2027 xuống khoảng 13.025 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10,6%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng thận trọng hơn đối với thị trường Nhật Bản và mảng công nghệ thông tin nước ngoài. Tuy nhiên, ACBS vẫn đánh giá sự phục hồi của mảng công nghệ thông tin trong nước và đóng góp từ các công ty liên kết sẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) dự phóng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của FPT đạt 10.647 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 13,6%, trước khi tăng thêm khoảng 12% lên 11.971 tỷ đồng vào năm 2027.