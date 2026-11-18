Thị trường kim loại quý thế giới tiếp tục chứng kiến những diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 17/11, khi giá vàng duy trì ở vùng thấp nhất hơn một năm, còn giá bạc có dấu hiệu phục hồi sau chuỗi phiên giảm sâu.

Theo Kitco, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống vùng 3.836 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Đến cuối phiên, kim loại quý này giao dịch quanh 3.850 USD/ounce, giảm nhẹ 0,19% so với phiên trước. Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng khoảng 1%, lên mức 47,3 USD/ounce, sau khi giảm mạnh trong phiên đầu tuần.

Diễn biến trái chiều giữa hai kim loại quý cũng đi kèm với những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động giao dịch của các quỹ ETF lớn nhất thế giới.

Cụ thể, trong phiên 17/11, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã mua ròng khoảng 2,56 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.048,68 tấn.

Đây là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của quỹ này với tổng lượng nắm giữ thêm sau 3 phiên khoảng 8 tấn vàng.

Ở chiều ngược lại, iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới – bất ngờ bán ròng khoảng 108,07 tấn bạc trong phiên 17/11, sau khi vừa mua thêm 19,68 tấn trong phiên liền trước.

Đây là một trong những phiên bán ra mạnh nhất của SLV trong giai đoạn được thống kê từ cuối tháng 10 đến nay.

Fed tiếp tục là biến số lớn với thị trường vàng, bạc

goldbars-1791897732164.webpCác số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày 17/11 cho thấy bức tranh tăng trưởng đang có dấu hiệu phân hóa.

Những tín hiệu trái chiều này làm gia tăng lo ngại về đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ, nhưng chưa đủ để thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Thị trường hợp đồng tương lai đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Xác suất tăng 25 điểm cơ bản được ước tính khoảng 94%, trong khi 6% còn lại đặt cược vào kịch bản tăng mạnh hơn, 50 điểm cơ bản.

Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng và bạc, do hai kim loại này không mang lại lợi suất như trái phiếu.

Dù vậy, thị trường cũng ghi nhận một số yếu tố hỗ trợ trong phiên 17/11. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 5,10%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm hạ xuống 4,79%. Đồng USD cũng suy yếu so với mức đỉnh gần đây, phần nào giúp hạn chế đà giảm của kim loại quý.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là số liệu khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng tháng 10, cùng biên bản cuộc họp Fed diễn ra ngày 27-28/10.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Nvidia và các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed cũng có thể tác động tới tâm lý thị trường, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất trong tháng 12.

Về mặt kỹ thuật, vàng cần vượt trở lại vùng kháng cự 3.888-3.899 USD/ounce để cải thiện triển vọng ngắn hạn. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ 3.832 USD/ounce, giá vàng có thể tiếp tục lùi về các mốc thấp hơn, trong đó có vùng 3.805 USD/ounce.

Đối với bạc, vùng 48,54-48,66 USD/ounce hiện là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Việc vượt qua vùng này có thể tạo điều kiện cho giá tiếp tục phục hồi, trong khi vùng 46,92 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn.