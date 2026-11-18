Sáng nay (18/11/2026), thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đồng nhất ở chiều bán ra đối với vàng miếng SJC, trong khi giá mua vào có sự phân hóa nhẹ giữa các doanh nghiệp lớn. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi lùi sát mốc 3.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 18/11﻿

Theo bảng niêm yết cập nhật lúc 9h00 - 9h30 sáng 18/11/2026, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn duy trì mức giá bán ra chung, nhưng có sự khác biệt đáng kể ở chiều thu mua. Diễn biến cụ thể tại từng thương hiệu như sau:

Tập đoàn Phú Quý: Giá vàng miếng hôm nay ở mức 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, và mua vào 134 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán tại Phú Quý là 3,2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC): Vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 137,2triệu đồng/lượng (bán ra). Đối với loại 5 chỉ và loại 0,5 - 2 chỉ, giá bán ra nhỉnh hơn nhẹ, lần lượt đạt 137,22 và 137,23 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 137,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng, đưa giá về mức 134,20 triệu đồng/lượng chiều mua và 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Dù cùng bán ra ở mốc 137,2 triệu đồng/lượng, thương hiệu này lại niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC thấp nhất thị trường, chỉ ở mức 133 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng cách chênh lệch lên tới 4,2 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, vàng miếng SJC từng neo ở vùng đỉnh 141,5 triệu đồng/lượng (ngày 10/11) trước khi trượt dốc liên tục về mốc 137,5 triệu đồng/lượng vào cuối tuần. Tính đến sáng 18/11, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nếu tính cả chênh lệch mua - bán, người mua vàng ở vùng đỉnh tuần trước đến nay đã lỗ khoảng 7,3 đến 8,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.﻿

Mức bán ra 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào 133 – 134,2 triệu đồng/lượng) trong sáng 18/11 là mức đáy mới của năm 2026. Trước đó, đáy thấp nhất của năm 2026 được ghi nhận quanh vùng 133,8 triệu (mua vào) - 137,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với vùng đỉnh kỷ lục của năm là 190,3 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC hiện đã giảm tới hơn 53 triệu đồng/lượng.﻿

Diễn biến giá vàng nhẫn 9999

Trái ngược với sự đồng thuận ở chiều bán của vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn tròn trơn 9999 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt cả về giá niêm yết lẫn biên độ chênh lệch mua - bán:



Vàng nhẫn SJC 99,99%: Loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 133 - 137 triệu đồng/lượng (chênh lệch 4 triệu đồng/lượng). Loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ bán ra cao hơn 100.000 đồng, ở mức 137,1 triệu đồng/lượng.



Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Ghi nhận mức thu mua cao nhất thị trường ở ngưỡng 134 triệu đồng/lượng và bán ra tại 137 triệu đồng/lượng, thu hẹp biên độ chênh lệch xuống còn 3 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay vẫn tiếp tục giảm.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và Kim Gia Bảo 24K (BTMH): Cùng niêm yết ở ngưỡng 133 triệu đồng/lượng (mua vào) và 137 triệu đồng/lượng (bán ra), duy trì khoảng cách hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 18/11

Cùng thời điểm, thị trường bạc trong nước cũng ghi nhận mức giá giao dịch khá sôi động với sự chênh lệch đáng kể giữa các đơn vị:

Tại Phú Quý: Bạc miếng và bạc thỏi Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết ở mức 1,412 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,456 triệu đồng/lượng (bán ra). Loại bạc thỏi 1kg giao dịch ở mức 37,65 - 38,83 triệu đồng/kg.

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng giao dịch ở mức 1,42 - 1,5 triệu đồng/lượng; loại 1kg ở mức 37,87 - 40 triệu đồng/kg.

Tại DOJI: Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) có giá cao hơn hẳn mặt bằng chung, niêm yết tại 1,612 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,677 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc Phú quý hôm nay.

Giá bạc tại Doji.

Giá vàng thế giới lùi sát 3.800 USD/ounce và dự báo xu hướng mới nhất

Trên thị trường quốc tế, cập nhật lúc gần 9h00 sáng 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới (XAU/USD) lao dốc mạnh, giảm tới 48,51 USD/ounce (tương đương mức giảm 1,26%), lùi về quanh ngưỡng 3.800,70 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng (25.890 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 120,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng thế giới đang chịu áp lực kép từ sự phục hồi của đồng bạc xanh (chỉ số DXY tăng lên vùng 103,7 điểm) và các dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến. Doanh số bán lẻ tại Mỹ duy trì đà tăng trưởng vững chắc khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng thời gia tăng đặt cược vào kịch bản lãi suất tiếp tục neo ở mức cao trong kỳ họp tháng 12/2026.

Đưa ra dự báo về triển vọng giá vàng thời gian tới, các chuyên gia từ công ty quản lý tài sản đa quốc gia Schroders nhận định rằng dù giá năng lượng cao và đồng USD mạnh đang kìm hãm đà tăng, khiến vàng khó duy trì vững chắc trên mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý này vẫn chưa bị phá vỡ.

Giới phân tích kỳ vọng giá vàng thế giới sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và có thể ghi nhận một nhịp phục hồi mạnh vào giai đoạn cuối năm nhờ hai động lực cốt lõi: làn sóng phi USD hóa của các ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những rủi ro địa chính trị, nợ công toàn cầu.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư trong nước được khuyến nghị thận trọng trước biên độ chênh lệch mua - bán đang neo ở mức cao từ 3 đến hơn 4 triệu đồng/lượng.﻿