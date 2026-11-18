Sáng 18/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang, duy trì mức đáy từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cũng được ghi nhận tại PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng mua vào ở mức 135,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra. Tại PNJ, giá mua vào là 131,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào 133,5 triệu đồng/lượng (chưa có dữ liệu giá bán ra).

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra. Mi Hồng có mức giá cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát, với 135,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay

Sáng 18/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.848 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực khi USD mạnh lên và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gia tăng.

Thị trường hiện gần như đặt cược tuyệt đối vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Triển vọng lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lời - đồng thời thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các kênh đầu tư có lợi suất hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng lên 103,7 điểm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.