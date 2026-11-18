Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC, sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, SMC chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 2/11/2026.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 6/11/2026 được kéo dài đến ngày 8/12/2026 thay vì đến 21/11/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/11/2026 cũng được điều chỉnh 24/12/2026 thay vì đến ngày 26/11/2026.

Lý do điều chỉnh thời gian phân phối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp nguồn tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu; đồng thời bảo đảm quyền lợi của cổ đông, nâng cao hiệu quả phân phối cổ phiếu và thực hiện mục tiêu huy động vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SMC dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng hơn 168 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và 200 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp.

Đáng chú ý, đến sáng 18/11, cổ phiếu SMC đang giao dịch tại 9.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so với giá chào bán.

Ảnh: SMC

Trong diễn biến khác, SMC mới đây thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của ông Nguyễn Quang Trung theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 5/11/2026.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Trung cũng đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ.

SMC cho biết, lý do miễn nhiệm Tổng giám đốc nhằm chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động HĐQT, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc và giám sát hoạt động toàn hệ thống SMC, đảm bảo tính độc lập, đồng thời tạo điều kiện kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

Được biết, ông Nguyễn Quang Trung mới đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc SMC từ tháng 1/2026 thay ông Đặng Huy Hiệp.

Bên cạnh đó, HĐQT SMC cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc - Khối Tài chính kế toán theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đồng thời, SMC thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, chuyển sang ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Thành viên HĐQT. Ông Khoa cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin tại SMC.

Chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Bên cạnh những thay đổi về nhân sự điều hành, HĐQT SMC cũng thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và phê duyệt nhân sự bộ phận này gồm 2 thành viên. Cụ thể, bà Đặng Thị Thu Trang giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, trong khi bà Lê Thị Thanh Huyền đảm nhiệm vị trí Thành viên Kiểm toán nội bộ.