Kinh nghiệm từ Trung Quốc, một trong những thị trường ứng dụng nhanh các mô hình marketing dựa trên dữ liệu và công nghệ sẽ được các chuyên gia quốc tế chia sẻ tại Việt Nam trong chuỗi hoạt động ngày 19 và 20/11, với sự kết nối của ADMICRO.

Khi AI và dữ liệu định hình lại cuộc chơi marketing tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, AI, dữ liệu và các nền tảng số đang thay đổi cách doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng. Các quyết định marketing ngày càng bám sát tín hiệu hành vi và hiệu quả kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nghiên cứu định kỳ hay kế hoạch truyền thông cố định.

Các doanh nghiệp công nghệ như: Xiaohongshu, Huan.TV, Huawei, hay Tencent liên tục thử nghiệm những cách mới để hiểu người dùng, tối ưu điểm chạm và mở rộng thị trường. Trong hệ sinh thái này, bbk! Communications Group - Agency chuyên triển khai các chiến dịch ra mắt sản phẩm và phát triển thương hiệu, cùng Huan.TV - nền tảng khai thác dữ liệu và truyền thông trên hệ sinh thái Smart TV, là hai đại diện tiêu biểu cho năng lực xây dựng thương hiệu, khai thác dữ liệu và tối ưu truyền thông đa nền tảng.

Thành lập năm 2013, bbk! Communications Group là một trong những agency hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực Social Marketing và truyền thông tích hợp, chuyên cung cấp các giải pháp Content Marketing, OTT, Celebrity/IP Marketing, thương mại điện tử, tư vấn ra mắt sản phẩm và hỗ trợ các thương hiệu Trung Quốc mở rộng thị trường ra quốc tế.

bbk! đã phục vụ hơn 1000 doanh nghiệp, trong đó có các thương hiệu như P&G, Unilever, Estée Lauder, McDonald's, Dyson, Alibaba và Xiaohongshu. Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của bbk! là sử dụng dữ liệu và xu hướng tiêu dùng để xác định nhu cầu, định vị sản phẩm và xây dựng chiến lược truyền thông. Điển hình, trong chiến dịch ra mắt máy giặt ba lồng Haier năm 2025, bbk! khai thác dữ liệu và nhu cầu người dùng trên mạng xã hội, tập trung vào các nhóm khách hàng như người độc thân, cặp đôi mới cưới và gia đình có con nhỏ hoặc thú cưng. Từ đó, agency xây dựng thông điệp "kiến tạo sản phẩm tối ưu nhất dành cho người lười" xoay quanh thiết kế ba lồng giặt và khả năng đáp ứng nhu cầu giặt giũ riêng biệt của từng nhóm người dùng. Theo số liệu bbk! công bố, sản phẩm đạt doanh số 100.000 máy khi ra mắt, với chỉ số ROI trên kênh trực tuyến đạt hơn 30 lần.

bbk! - Social Marketing Agency hàng đầu Trung Quốc

Nếu bbk! tập trung vào chiến lược thương hiệu và tạo nhu cầu, Huan.TV giải bài toán tiếp cận người tiêu dùng bằng dữ liệu và hệ sinh thái truyền hình thông minh (OTT). Với 16 năm kinh nghiệm, mạng lưới hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối và khả năng tiếp cận khoảng 60% hộ gia đình Trung Quốc, Huan.TV có lợi thế đáng kể trong phân tích và tiếp cận người dùng.

Thông qua hệ thống quản lý dữ liệu DMP cùng mạng lưới quảng cáo trên nhiều thương hiệu Smart TV, Huan.TV hỗ trợ doanh nghiệp xác định các nhóm khách hàng theo đặc điểm cá nhân, hộ gia đình và sở thích tiêu dùng, qua đó lựa chọn phương án phân phối quảng cáo phù hợp.

Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, Huan.TV khai thác lợi thế của quảng cáo trên màn hình Smart TV để quảng bá hình ảnh điểm đến, khơi gợi nhu cầu du lịch và tác động đến quyết định của cả gia đình. Thông qua hệ thống dữ liệu DMP, đơn vị có thể tiếp cận các nhóm khách hàng tiềm năng như gia đình có con nhỏ, người có khả năng chi tiêu cao hoặc quan tâm đến du lịch nước ngoài. Thay vì chỉ tập trung mở rộng độ phủ quảng cáo, mô hình của Huan.TV chú trọng xác định đúng đối tượng và khai thác vai trò của màn hình lớn trong quá trình hình thành nhu cầu, qua đó nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách truyền thông.

Huan.TV tiếp cận người tiêu dùng bằng dữ liệu và hệ sinh thái truyền hình thông minh (OTT)

Kinh nghiệm của bbk! và Huan.TV cũng phản ánh cách AI và dữ liệu đang tác động đồng thời tới bài toán cốt lõi của marketing: hiểu đúng nhu cầu để phát triển sản phẩm và lựa chọn đúng kênh, đúng thời điểm để tác động tới quyết định mua. Đây cũng là những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam cần tính đến khi AI tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn sản phẩm, thương hiệu.

Thành công tại thị trường nội địa chưa phải lời bảo đảm khi mở rộng quốc tế

Kinh nghiệm tại Trung Quốc cũng gợi mở bài toán phát triển thương hiệu xuyên biên giới. Một mô hình marketing hiệu quả ở thị trường nội địa chưa chắc có thể áp dụng nguyên vẹn, thành công tại quốc gia khác. Khác biệt về văn hóa, thói quen sử dụng nền tảng, cách tiếp nhận thông điệp và tiêu chí đánh giá sản phẩm có thể làm thay đổi đáng kể hiệu quả của cùng một chiến lược.

Với thương hiệu Trung Quốc muốn mở rộng sang Việt Nam, việc hiểu hành vi tiêu dùng bản địa, định vị sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối phù hợp là những điều kiện quan trọng. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc cần hiểu cách các nền tảng như Xiaohongshu, hệ sinh thái OTT và thương mại điện tử tác động đến hành trình mua hàng.

AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, phát hiện khác biệt về nhu cầu và rút ngắn quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, việc đánh giá bối cảnh văn hóa, lựa chọn cách kể câu chuyện thương hiệu và xây dựng niềm tin vẫn đòi hỏi năng lực chuyên môn của những đối tác am hiểu thị trường sở tại.

Bài toán này đặc biệt rõ trong ngành du lịch. Một điểm đến tại Việt Nam có thể thu hút lượng tương tác lớn trên nền tảng số, nhưng để người tiêu dùng Trung Quốc lựa chọn, doanh nghiệp cần giải quyết đồng thời các mối quan tâm về trải nghiệm, chi phí, an toàn và chất lượng dịch vụ.

Dịch vụ mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế China to Global và ngược lại của bbk!

Từ góc độ này, kết nối giữa các doanh nghiệp truyền thông Việt Nam và Trung Quốc có thể mở ra những mô hình hợp tác mới, kết hợp năng lực tiếp cận người dùng, dữ liệu nền tảng với sự am hiểu hành vi, văn hóa và thị trường bản địa.

ADMICRO thúc đẩy kết nối nguồn lực Việt – Trung

Cách nhận diện nhu cầu, tối ưu đầu tư truyền thông và bản địa hóa khi mở rộng thị trường sẽ được đưa ra thảo luận trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội ngày 19 và 20/11/2026, với sự tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái truyền thông Trung Quốc.

Ngày 19/11, trong khuôn khổ VSMCamp & CSMOSummit 2026, phiên thảo luận "Ra mắt sản phẩm trong thời đại AI: Làm sao để khách hàng chọn mua? – Bài học từ Trung Quốc về tạo nhu cầu, đầu tư truyền thông và quyết định mở rộng chiến dịch" sẽ tập trung vào ba nội dung: nhận diện và tạo nhu cầu, đầu tư truyền thông hiệu quả, những điều kiện cần thiết để mở rộng chiến dịch và phát triển thị trường.

Phiên thảo luận do bà Phan Đặng Trà My - Giám đốc Điều hành ADMICRO, Phó Chủ tịch CSMO Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của bà Yan Yi - Founder & CMO bbk! Communications Group và bà Jiang Na - Phó Chủ tịch Huan.TV.

Thông qua các trường hợp thực tiễn, các diễn giả sẽ phân tích cách AI và dữ liệu đang tác động tới quá trình phát triển sản phẩm, lựa chọn kênh truyền thông, đánh giá tỷ suất hoàn vốn (ROI) và xác định thời điểm tăng đầu tư. Cuộc trao đổi cũng đặt kinh nghiệm từ thị trường Trung Quốc trong tương quan với những cơ hội và điều kiện ứng dụng tại Việt Nam.

Sau phiên thảo luận tại VSMCamp & CSMOSummit 2026, ngày 20/11, ADMICRO cùng các đối tác Trung Quốc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quảng bá điểm đến và thúc đẩy hợp tác kinh tế du lịch tại Hội nghị Kết nối Hệ sinh thái Truyền thông Du lịch Việt – Trung diễn ra ở Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của đại diện bbk!, Huan.TV và Xiaohongshu (RedNote), với các chuyên đề về: Giải mã hành vi du khách Trung Quốc; Winning on REDNote - Chiến lược xây dựng thương hiệu Việt tại thị trường Trung Quốc; Bài học quốc tế về thu hút khách Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi trực tiếp với những đơn vị đang vận hành các giải pháp truyền thông và tiếp cận khách hàng tại thị trường Trung Quốc.

Sau những phiên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, các bên hướng tới việc tăng cường cam kết hợp tác thông qua việc công bố Liên minh Hợp tác Truyền thông Việt - Trung và giới thiệu Cổng kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng kết nối nguồn lực, chia sẻ thông tin thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp hai nước.

Các hoạt động này là bước tiếp nối quá trình ADMICRO chủ động mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế trong năm 2026, đặc biệt qua những chương trình làm việc và trao đổi chuyên môn tại Trung Quốc.

Với lợi thế về hệ sinh thái truyền thông số tại Việt Nam và mạng lưới đối tác quốc tế đang được mở rộng, ADMICRO hướng tới vai trò kết nối nguồn lực công nghệ, dữ liệu và truyền thông giữa hai thị trường. Trọng tâm hợp tác không dừng ở việc trao đổi kinh nghiệm mà còn hướng đến những giải pháp có khả năng triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc và tạo điều kiện cho các thương hiệu Trung Quốc phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình cạnh tranh thương hiệu, năng lực thấu hiểu thị trường và tổ chức các nguồn lực phù hợp sẽ quyết định hiệu quả đầu tư. Kết nối quốc tế vì thế cần được nhìn nhận như một năng lực chiến lược, giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình tiếp cận thị trường, giảm chi phí thử nghiệm và nâng cao khả năng tăng trưởng dài hạn.