Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) ghi nhận doanh thu khoảng 2,81 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, tương đương gần 74.000 tỷ đồng.

Đây là tổ hợp sản xuất gang thép quy mô lớn đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, do các nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Formosa của Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư.

Tổ hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh có tổng diện tích hơn 3.318 ha, tương đương khoảng 4.650 sân bóng đá tiêu chuẩn. Trong đó, phần đất liền rộng hơn 2.025 ha, còn diện tích mặt nước gần 1.293 ha. Với tổng vốn đầu tư gần 12,8 tỷ USD, dự án tích hợp nhà máy gang thép, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện trong cùng một khu vực.

Trong 10 tháng đầu năm, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 5,3 triệu tấn phôi thép, bán ra thị trường hơn 5,12 triệu tấn sản phẩm thép. Công ty cũng đóng góp hơn 210 triệu USD vào ngân sách nhà nước, tương đương trên 5.300 tỷ đồng.

Cảng nước sâu Sơn Dương là một cấu phần quan trọng, giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm bằng đường biển. Chỉ trong 10 tháng, cảng đã tiếp nhận 873 lượt tàu, với tổng lượng hàng hóa thông qua khoảng 22,5 triệu tấn.

Cảng nước sâu Sơn Dương

Như vậy, bình quân mỗi ngày có gần 3 lượt tàu ra vào cảng, với lượng hàng hóa được bốc xếp, vận chuyển khoảng 74.000 tấn.

Không chỉ sở hữu hệ thống cảng biển, Formosa Hà Tĩnh còn vận hành nhà máy nhiệt điện quy mô lớn ngay trong tổ hợp.

Theo báo cáo, hệ thống này đã sản xuất khoảng 3,33 triệu MWh điện trong 10 tháng, tương đương 3,33 tỷ kWh. Nguồn điện được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vận hành các dây chuyền sản xuất thép, đồng thời một phần được cung cấp lên lưới điện quốc gia.

Việc tích hợp cảng nước sâu và nhà máy điện giúp Formosa Hà Tĩnh chủ động hơn trong cung ứng nguyên liệu, vận chuyển thành phẩm và bảo đảm nguồn năng lượng cho hoạt động sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Hiện tổ hợp tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, đồng thời kéo theo nhu cầu về vận tải, logistics, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Formosa Hà Tĩnh là một trong những dự án công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn tại Việt Nam, với các sản phẩm chủ lực như thép cuộn cán nóng, thép dây và phôi thép.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, hệ thống hạ tầng cảng biển và năng lượng của tổ hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp tại khu vực Bắc Trung Bộ.