Theo báo cáo quý III/2026 của chaebol Samsung Electronics của Hàn Quốc, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vẫn là đầu tàu tại Việt Nam. Đơn vị ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 38,14 nghìn tỷ won (khoảng 677,8 nghìn tỷ đồng), tăng 31,3%, và lợi nhuận 2,35 nghìn tỷ won (khoảng 41,8 nghìn tỷ đồng), tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Con số này thấp hơn mức lợi nhuận sau thuế của Vingroup trong 9 tháng đầu năm 2026, ở mức 43.700 tỷ đồng.

SEVT cũng là 1 đầu tàu của ﻿Samsung trên toàn cầu, khi doanh thu này chỉ thua Samsung Semiconductor, Inc. (Mỹ) khoảng 3.285,8 nghìn tỷ đồng và Shanghai Samsung Semiconductor (Trung Quốc) khoảng 1.489,0 nghìn tỷ đồng.

Về lợi nhuận, ﻿SEVT chỉ đứng sau Samsung Asia Pte. Ltd. (Singapore), là pháp nhân chuyên về quản lý và không có hoạt động sản xuất.

Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh đạt doanh thu 395,5 nghìn tỷ đồng (tăng 17,6%). Lợi nhuận ròng là 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%.

Cũng tại Bắc Ninh, Samsung Display Việt Nam (SDV) đạt doanh thu 289,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,9%. Lợi nhuận ròng là 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 23,5%.

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TPHCM ghi nhận doanh thu 118,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5%. Lợi nhuận ròng 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8%.

Tính chung 4 công ty sản xuất tại Việt Nam, doanh thu đạt 1,48 triệu tỷ đồng và lợi nhuận 90 nghìn tỷ đồng.

Tính riêng Quý III/2026, doanh thu của SEVT đạt khoảng 251,2 nghìn tỷ đồng (tăng 50,9%) trong khi lợi nhuận khoảng 13,4 nghìn tỷ đồng (giảm 6%).

SEV có doanh thu khoảng 154,6 nghìn tỷ đồng (tăng 21,4%) và lợi nhuận khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng (giảm 11,7%).

SDV có doanh thu khoảng 103 nghìn tỷ đồng (tăng 2,2%) và lợi nhuận ròng khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng (giảm 21,9%).

SEHC có doanh thu khoảng 44,7 nghìn tỷ đồng (tăng 42%) và lợi nhuận khoảng 3,4 nghìn tỷ đồng (tăng 127,6%).

Hiện nay, Samsung có 6 nhà máy sản xuất, 1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 24 tỷ USD. ﻿

Samsung Electronics đang triển khai dự án xây dựng nhà máy kiểm thử bán dẫn quy mô lớn tại tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu bước mở rộng hoạt động của tập đoàn vào một công đoạn quan trọng trong chuỗi sản xuất chip nhớ toàn cầu.﻿ Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án lên tới 105.794,4 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD), được chia thành hai giai đoạn.