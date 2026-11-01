Theo báo cáo ngày 18/11 của CTCP Chứng khoán Vietcap sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP FPT (HoSE: FPT), FPT đang đẩy mạnh điều chỉnh giá dịch vụ và thay đổi phương thức ký kết hợp đồng tại thị trường Nhật Bản.

Cụ thể, trong năm 2026, FPT đã tăng giá hợp đồng tính bằng đồng yen Nhật trung bình khoảng 9% đối với 55 khách hàng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục điều chỉnh giá với 100 khách hàng khác trong năm 2027.

Cùng với việc tăng giá, FPT đang từng bước chuyển từ mô hình hợp đồng tính phí theo thời gian và số lượng nhân sự (Time & Materials - T&M) sang các hợp đồng cung cấp năng lực cố định hoặc tính phí dựa trên kết quả đầu ra.

Theo đó, tỷ trọng hợp đồng T&M trong doanh thu tại Nhật Bản đã giảm từ 64% trong quý I/2026 xuống 55% trong quý III và dự kiến còn 50% vào quý IV. Ngược lại, tỷ trọng hợp đồng giá cố định dự kiến tăng từ 23% trong quý I lên 30% trong quý IV.

Việc thay đổi phương thức tính phí diễn ra khi AI ngày càng tác động mạnh đến hoạt động gia công phần mềm. Thay vì chỉ cung cấp nhân sự công nghệ theo yêu cầu, FPT hướng tới mô hình kết hợp con người với AI để thực hiện công việc và bàn giao kết quả theo cam kết.

Theo Vietcap, các dự án cung cấp năng lực cố định có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp mảng công nghệ thông tin nước ngoài thêm khoảng 5 điểm phần trăm nhờ ứng dụng AI và tối ưu nguồn lực. Tuy nhiên, những lợi ích rõ nét hơn về năng suất và chi phí được kỳ vọng xuất hiện từ năm 2028.

Động thái điều chỉnh giá cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động ký mới hợp đồng công nghệ thông tin nước ngoài của FPT chậm lại trong quý III/2026. Nguyên nhân chủ yếu do một số khách hàng trì hoãn các hợp đồng quy mô lớn để phân bổ lại ngân sách sang AI, đồng thời thử nghiệm các giải pháp mới trước khi triển khai trên diện rộng. Riêng tại Nhật Bản, việc tăng giá và chuyển đổi mô hình hợp đồng cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh tại thị trường này đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Trong tháng 10/2026, doanh thu của FPT tại Nhật Bản tăng 22% so với cùng kỳ và tăng 30% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, doanh thu tại Nhật Bản tăng 18% nếu tính bằng đồng Việt Nam và tăng 24% nếu tính bằng đồng yen.

Ban lãnh đạo FPT đặt mục tiêu doanh thu công nghệ thông tin nước ngoài đạt 395 triệu USD trong quý IV/2026, tăng 10% so với quý trước. Trong đó, Nhật Bản dự kiến đóng góp 180 triệu USD, tương đương gần 46% tổng doanh thu mảng này.

FPT MUỐN AI ĐÓNG GÓP ÍT NHẤT 40% DOANH THU CNTT NƯỚC NGOÀI

Bên cạnh kế hoạch tăng giá dịch vụ, FPT đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh doanh ưu tiên AI (AI-first). Theo kế hoạch được ban lãnh đạo chia sẻ, tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ AI-first dự kiến tăng từ 27% trong năm 2026 lên ít nhất 40% tổng doanh thu công nghệ thông tin nước ngoài vào năm 2027. Riêng tại Nhật Bản, tỷ trọng này đã tăng từ 10% trong quý I/2026 lên 35% trong quý III và dự kiến đạt 41% vào quý IV.

Các dịch vụ AI-first bao gồm chuyển đổi AI, dịch vụ quy trình kinh doanh ứng dụng AI, quản trị vận hành, các dự án cung cấp năng lực cố định được hỗ trợ bởi AI cùng các dịch vụ AI và phân tích dữ liệu.

Trong 10 tháng đầu năm, doanh thu từ AI và phân tích dữ liệu của FPT đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu công nghệ thông tin nước ngoài.

Đối với hạ tầng AI, các cụm nhà máy AI của FPT tại Việt Nam và Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ sử dụng đạt 95% trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo hiệu suất vận hành hiện tại, các cơ sở này dự kiến tạo ra doanh thu khoảng 40 triệu USD mỗi năm.

Về nhân sự, FPT Software dự kiến tăng ròng khoảng 1.000 người trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng năng suất lao động khoảng 10% mỗi năm, đồng thời kỳ vọng mức cải thiện cao hơn từ năm 2028 khi các giải pháp AI được ứng dụng sâu hơn.

Trong năm 2027, FPT đặt mục tiêu doanh thu ký mới mảng công nghệ thông tin nước ngoài tăng 15-20% so với năm trước, với các thị trường Nhật Bản, Mỹ và châu Âu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.836 tỷ đồng, tăng 13%.

Riêng mảng công nghệ thông tin nước ngoài mang về 32.079 tỷ đồng doanh thu và 5.047 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 12% và 11% so với cùng kỳ.