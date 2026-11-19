Chương trình "Top 10 và Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026" do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Hệ thống đánh giá của chương trình dựa trên hai trục chính là "Khả năng thực hiện" và "Tầm nhìn". Trong đó, "Khả năng thực hiện" phản ánh hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng, chất lượng sản phẩm và mức độ hài lòng của khách hàng; còn "Tầm nhìn" thể hiện năng lực đổi mới và khả năng mở rộng thị trường. Từ hai trục này, các doanh nghiệp được phân vào bốn nhóm: Đầu tàu, Thực lực, Chuyên biệt và Khai phá.

Quá trình xét chọn trải qua ba vòng đánh giá với các tiêu chí về năng lực tài chính, nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những đóng góp cho xã hội. Vượt qua các vòng xét chọn, IOTek lọt vào Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 và được xếp vào nhóm "Đầu tàu" trong lĩnh vực cung cấp IoT, AIoT, Edge và thiết bị thông minh.

Theo đại diện IOTek, kết quả tại chương trình là sự ghi nhận đối với những nỗ lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. Đồng thời cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội hợp tác và từng bước hướng tới thị trường quốc tế.

IOTek hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp tích hợp internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) cho hạ tầng thông minh. Doanh nghiệp tập trung vào ba nhóm giải pháp gồm kết nối thiết bị IoT, nền tảng quản lý và vận hành thông minh, cùng các ứng dụng AIoT và công nghệ mở rộng.

Thay vì phát triển những hệ thống riêng lẻ, doanh nghiệp tập trung xây dựng nền tảng công nghệ có khả năng kết nối nhiều loại thiết bị và tích hợp dữ liệu tập trung. Cách tiếp cận này giúp các đơn vị quản lý theo dõi hoạt động vận hành trên một hệ thống thống nhất, đồng thời tăng khả năng tự động hóa và chủ động phát hiện các sự cố.

Phần mềm quản lý giám sát chung cư do IOTek phát triển. Ảnh: IOTek.

Một trong những sản phẩm trọng tâm của IOTek là AIoT Platform - nền tảng quản lý và vận hành thông minh ứng dụng kiến trúc Hub - Edge. Hệ thống cho phép kết nối thiết bị từ nhiều nhà cung cấp, thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ giám sát an toàn, an ninh 24/7. Đặc biệt, các thiết bị tại điểm triển khai vẫn có thể duy trì hoạt động khi kết nối mạng bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định tại những công trình có quy mô lớn.

Song song với phát triển sản phẩm, IOTek đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển, hướng tới làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Những nỗ lực này được thể hiện qua loạt giải pháp được Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả cấp Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, bao gồm: IOTek Property Management, IOTek Smart Parking và IOTek Smart City. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng chất lượng và bảo mật, áp dụng các hướng dẫn an ninh phần mềm OWASP Web Security Testing Guide 4.2 và AISVS 1.0, cùng việc đạt được các tiêu chuẩn quốc tế phần cứng ISO 9001, ISO 14001, CE và FCC.

Bên cạnh phát triển các giải pháp công nghệ, IOTek chú trọng đầu tư nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ. Ảnh: IOTek.

Trên cơ sở năng lực công nghệ nền tảng, IOTek đã phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn nhiều giải pháp như Smart Parking phục vụ quản lý bãi đỗ xe thông minh, SiteGate hỗ trợ kiểm soát ra vào công trường, cùng các hệ thống camera AI và quản lý vận hành khu đô thị. Tại các khu chung cư ở Hà Nội, Smart Parking giúp tự động hóa khoảng 90% lượt xe ra vào và tối ưu 70% nhân sự vận hành bãi đỗ. Trong khi đó, SiteGate được triển khai tại công trường dự án sân bay, hỗ trợ số hóa toàn bộ quy trình đăng ký ra vào và định danh nhân sự. Đến nay, các giải pháp của IOTek đã được triển khai tại 9 địa điểm, kết nối hơn 5.000 thiết bị và phục vụ hơn 61.000 người dùng.

Là thành viên hệ sinh thái số One Mount, IOTek có điều kiện kế thừa và phát huy nguồn lực về công nghệ, dữ liệu và AI, tạo nền tảng để nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ chuyên sâu. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp số phục vụ quản lý, vận hành bất động sản, xây dựng và hạ tầng thông minh cho các đối tác, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group.

"Trong thời gian tới, IOTek định hướng tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các nền tảng IoT và AI, mở rộng khả năng tích hợp, tự động hóa và điều khiển thông minh. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như Robotics và Digital Twin, hướng tới phát triển các giải pháp quản lý, vận hành hạ tầng thông minh quy mô lớn, phức tạp như sân bay và đại đô thị thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác trên thị trường", đại diện IOTek chia sẻ thêm.