CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, HNX: KSF) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Phương Loan, hiện giữ chức Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Trong đơn đề ngày 20/10, bà Loan cho biết vì lý do cá nhân nên mong muốn rời vị trí thành viên HĐQT. Sunshine Group dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất xem xét, thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với nữ lãnh đạo này.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan sinh năm 1985, có trình độ cử nhân kế toán – kiểm toán. Trước khi gia nhập Sunshine Group, bà từng là chuyên viên kế toán tại Ban quản lý dự án CBRIP thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó làm việc tại LPBank.

Trong hệ sinh thái Sunshine, bà Loan từng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kế toán Sunshine Group và Kế toán trưởng CTCP Phát triển Sunshine Homes.

Bà tham gia HĐQT Sunshine Group từ tháng 5/2023, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn từ tháng 3/2025.

Động thái xin từ nhiệm của bà Loan diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Sunshine liên tiếp có những thay đổi ở cấp lãnh đạo. Cuối tháng 10/2026, ông Jun Sungbae, doanh nhân quốc tịch Hàn Quốc, rời vị trí CEO tại Sunshine Homes nhưng vẫn tiếp tục tham gia HĐQT. Người thay thế ông là ông Đinh Chí Hiếu, một lãnh đạo của công ty mẹ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 245 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 38 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt giảm 94% và 97% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả quý III sụt giảm mạnh, nhờ hoạt động kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu thuần khoảng 11.910 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận gộp đạt 6.580 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 55%. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sunshine Group báo lãi trước thuế hợp nhất 5.902 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đạt gần 121.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 23.200 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm, chủ yếu nhờ lợi nhuận giữ lại.

Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trên 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Đây chủ yếu là các khoản tiền khách hàng thanh toán trước tại những dự án bất động sản của tập đoàn.