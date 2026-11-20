Tại Diễn đàn "Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt" do Viettel tổ chức ngày 17/11 tại TP.HCM, ông Diệp Nam Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food), chia sẻ câu chuyện ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, từ những khó khăn ban đầu đến hiệu quả trong quản lý hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Theo ông Hải, năm 2014, khi doanh thu đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, ban lãnh đạo Cholimex Food bắt đầu tính đến bài toán quản trị nếu quy mô kinh doanh tăng lên 2.000–3.000 tỷ đồng trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, với một công ty sản xuất gia vị, nước chấm, việc mở rộng mạng lưới phân phối đồng nghĩa số lượng đơn hàng và nhân viên cần quản lý ngày càng lớn.

Tiết kiệm 1.200 giờ làm việc cho 600 nhân viên

Trước khi ứng dụng giải pháp của Viettel, hơn 600 nhân viên bán hàng của Cholimex Food phải thực hiện nhiều công việc thủ công. Sau mỗi ngày đi thị trường, họ cần làm việc với nhà phân phối, tổng hợp đơn hàng rồi gửi thông tin về cho các cấp quản lý.

Từ cấp khu vực, vùng đến phòng kinh doanh, mỗi bộ phận lại tiếp tục lập báo cáo, khiến quá trình tổng hợp dữ liệu mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, khi toàn bộ thông tin được cập nhật lên hệ thống, việc lập báo cáo đã thay đổi đáng kể. Theo ông Hải, đến khoảng 8h05–8h10, dữ liệu bán hàng của ngày hôm trước đã được hệ thống tổng hợp thành các báo cáo phục vụ công tác điều hành.

"Chúng tôi tạm tính cứ mỗi một người như thế tiết kiệm được 2 giờ, 600 người là 1.200 giờ", Tổng giám đốc Cholimex Food chia sẻ.

Theo cách tính này, lượng thời gian tiết kiệm tương đương 150 ngày công lao động, nếu tính mỗi ngày làm việc 8 giờ. Ngoài giảm thao tác tổng hợp báo cáo, hệ thống còn hỗ trợ công ty kiểm soát tiền và hàng hóa trong mạng lưới phân phối.

Hiện Cholimex Food có hơn 100.000 điểm bán trên toàn quốc, cùng khoảng 7.000–8.000 khách hàng thuộc các hệ thống nhà hàng, resort và chuỗi kinh doanh.

Ông Hải lấy ví dụ, một chai nước tương của công ty có giá khoảng 6.000 đồng, chai tương ớt khoảng 10.000 đồng nhưng doanh thu một ngày có thể lên tới 7–8 tỷ đồng. Với lượng hàng hóa và giao dịch lớn như vậy, việc kiểm soát bằng phương pháp thủ công ngày càng khó đáp ứng yêu cầu.

Tự động xử lý hơn 95% đơn hàng siêu thị

Sau khi số hóa hoạt động bán hàng, Cholimex Food tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ sang những công việc khác, trong đó có xử lý đơn hàng từ các hệ thống siêu thị.

Theo ông Hải, mỗi ngày công ty tiếp nhận khoảng 300–500 đơn hàng từ kênh này. Khó khăn là mỗi chuỗi siêu thị sử dụng một biểu mẫu khác nhau, khiến nhân viên phải thực hiện nhiều thao tác để tổng hợp dữ liệu.

Trước đây, bộ phận phụ trách phải truy cập từng hệ thống để lấy đơn hàng, nhập vào Excel rồi chuyển tiếp sang phần mềm kế toán.

Từ tháng 6/2026, Cholimex Food bắt đầu ứng dụng công nghệ tự động hóa quy trình bằng phần mềm (RPA) CỦA VIETTEL. Theo ông Hải, chỉ sau vài tháng triển khai, hơn 95% đơn hàng siêu thị đã được xử lý bằng giải pháp này.

Bên cạnh đó, công ty còn đưa AI vào hoạt động giám sát hình ảnh trưng bày sản phẩm tại các cửa hàng, hỗ trợ kiểm tra việc thực hiện những chương trình bán hàng.

Dữ liệu từ hệ thống cũng được khai thác để phân tích tình hình tiêu thụ hơn 100 mã sản phẩm (SKU)) tại thị trường nội địa. Nhờ đó, bộ phận quản lý có thể xác định mặt hàng nào bán chạy, khu vực nào có nhu cầu cao để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phân phối.

Ngoài ra, Cholimex Food còn sử dụng các giải pháp công nghệ của Viettel phục vụ định vị và điều phối phương tiện vận chuyển.

"Tụi em chết, làm không nổi"

Dù ghi nhận những kết quả tích cực, ông Hải thừa nhận khó khăn lớn trong quá trình chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc lựa chọn công nghệ mà còn ở thói quen của người lao động.

Ông kể rằng khi công ty mới triển khai giải pháp của Viettel, nhiều nhân viên vẫn làm theo cách cũ. Thay vì nhập đơn hàng trực tiếp lên hệ thống, họ tiếp tục ghi chép vào sổ, nhập Excel rồi mới chuyển dữ liệu ngược vào phần mềm. Điều này khiến công việc không giảm đi mà còn phát sinh thêm một bước xử lý.

Để thay đổi, ban lãnh đạo Cholimex Food phải áp dụng nhiều biện pháp quản lý, thậm chí sử dụng chế tài kỷ luật nhằm giúp hàng trăm nhân viên hình thành thói quen mới.

Theo ông Hải, sau một thời gian, chính người lao động đã nhận thấy hiệu quả. Trong một lần kiểm tra thị trường, khi được hỏi liệu có thể quay lại cách làm thủ công trước đây hay không, nhân viên trả lời: "Tụi em chết, làm không nổi".

Từ kinh nghiệm thực tế, Tổng giám đốc Cholimex Food cho rằng người đứng đầu phải xác định rõ công việc cần chuyển đổi số trước tiên. Với công ty, khâu bán hàng thị trường được lựa chọn bởi liên quan trực tiếp đến doanh thu, dòng tiền và khả năng kiểm soát hàng hóa.

Ông cũng nhấn mạnh đội ngũ phát triển phần mềm cần hiểu hoạt động thực tế của khách hàng, thay vì chỉ thực hiện công việc lập trình theo yêu cầu.

Tự động hóa cần đi cùng kết nối dữ liệu

Từ câu chuyện của Cholimex Food, một vấn đề khác được đặt ra là làm thế nào để các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có thể kết nối với nhau, thay vì tạo thêm những công đoạn xử lý riêng lẻ.

Trao đổi bên lề diễn đàn, anh Trí, đại diện Macrokiosk tại Việt Nam, cho rằng tự động hóa và khả năng tích hợp giữa các nền tảng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo anh, thay vì nhân viên phải gửi tin nhắn thủ công đến từng khách hàng, hệ thống công nghệ có thể hỗ trợ triển khai chiến dịch gửi tin quy mô hàng triệu người, đồng thời phân nhóm khách hàng để cung cấp thông tin sản phẩm, ưu đãi hoặc khảo sát mức độ hài lòng sau mua hàng.

Tuy nhiên, các giải pháp này cần kết nối được với phần mềm mà doanh nghiệp đang sử dụng. Chẳng hạn, một công ty đã có hệ thống quản lý khách hàng có thể tích hợp thêm công cụ giao tiếp tự động, thay vì phải vận hành hai nền tảng độc lập.

Đại diện Macrokiosk đánh giá những giải pháp được giới thiệu tại diễn đàn Viettel có thể mở thêm cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, từng bước cải thiện cách quản lý và chăm sóc khách hàng.



