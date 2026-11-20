Sáng 20/11, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Cụ thể, SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 131,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng mua vào cao hơn, ở mức 132,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 134,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng giảm từ 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy tường thương hiệu.

Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 130 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra. PNJ giao dịch ở mức 127,8-132 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cả hai chiều mua vào và bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý và Mi Hồng cùng được niêm yết ở mức 131,2-134,2 triệu đồng/lượng và 132,7-134,2 triệu đồng/lượng.

Mức giá giá trên, vàng miếng SJC tương đương với vùng giá của tháng 8-9/2025.

Bảng giá các loại vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH

Sáng 20/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.624 USD/ounce, giảm 102 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua. Kim loại quý tiếp tục lao dốc, duy trì gần vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025 sau phiên giảm mạnh hôm thứ Tư.

Áp lực lên giá vàng đến từ kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy thị trường lao động suy yếu và hoạt động sản xuất khu vực sụt giảm mạnh.

Theo biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 được công bố hôm thứ Tư, gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách Fed cho rằng có thể cần thắt chặt tiền tệ hơn nữa trong những tháng tới. Một số quan chức thậm chí đề cập khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Đánh giá từ hợp đồng tương lai cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 khoảng 90%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 10%.