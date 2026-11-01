Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh có thời điểm xuống dưới mức 3.700 USD/oz, thấp nhất trong vòng 14 tháng. Sau chưa đầy 2 tuần, giá vàng đã mất khoảng 11%. Cú giảm sốc của giá vàng được một số chuyên gia lý giải liên quan đến sự mạnh lên của USD cùng dự báo chính sách tiền tệ của Fed sẽ diều hâu hơn trong thời gian tới.

Chris Gaffney, Giám đốc bộ phận Thị trường toàn cầu tại EverBank, cho rằng kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của USD là hai yếu tố chính gây sức ép lên giá vàng trong phiên giao dịch này.

Theo ông, biên bản cuộc họp FOMC tháng trước cho thấy gần như tất cả quan chức Fed đều nhận định lãi suất có thể cần tăng cao hơn. Những dữ liệu lạm phát được công bố kể từ cuộc họp đó cũng củng cố quan điểm cần tiếp tục nâng lãi suất tại Mỹ.

Chỉ số Dollar Index (DXY) trong tuần này đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025. Đồng bạc xanh tăng giá khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác.

Biên bản cuộc họp Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhận thấy rủi ro lạm phát gia tăng trong tháng 10, có thể đòi hỏi một phản ứng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn.

Quan điểm này cũng được củng cố bởi những phát biểu gần đây của một số quan chức Fed. Thống đốc Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương có thể cần phản ứng quyết liệt hơn trước tình trạng giá cả tăng cao.

Trong khi đó, Thống đốc Michael Barr cho biết ông có thể ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất 91% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, trong khi khả năng tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm vào khoảng 9%.

Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không mang lại lợi suất – bởi nhà đầu tư phải đánh đổi khoản lợi nhuận có thể nhận được từ những tài sản sinh lời khác.

Chris Gaffney nhận định, trong ngắn hạn, thị trường cần chứng kiến nhu cầu vàng gia tăng từ cả người tiêu dùng lẫn ngân hàng trung ương thì giá vàng mới có thể phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Mặt khác, ông cũng lưu ý rằng những sự cố gián đoạn hệ thống máy tính gần đây và những lo ngại xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhà đầu tư quay trở lại với những tài sản hữu hình như vàng.